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Village Wars (Мод меню)

Village Wars (Мод меню) 0.6

Создайте неприступную цитадель, используя ресурсы и безупречную тактику
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Версия:
0.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Amin Rezaee
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 99 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20
Скриншоты
Описание

Окунитесь в увлекательный мир Village Wars, где ваша главная задача – превратить скромное поселение в могущественное королевство. Научитесь эффективно распоряжаться ресурсами, укрепляйте укрепления и сдерживайте бесконечные атаки злоумышленников. Благодаря удачному планированию и грамотному управлению налогами вы сможете собрать сильную армию и превзойти ожидания даже самых опытных стратегов. Эта оборонная стратегия подарит вам захватывающие битвы и возможность оттачивать навыки лидерства.


Создавайте уникальную инфраструктуру, обеспечивайте защиту каждому жителю и шаг за шагом расширяйте свои владения. Грамотно распределяйте полученные доходы, чтобы строить прочные укрепления и совершенствовать воинские отряды, ведь противники не дремлют и готовы в любой момент напасть. Станьте ключевой фигурой в мире, где только решительность и умение просчитывать ходы наперёд позволяют обрести власть над обширными землями и завоевать репутацию великого правителя.


Информация о модах

1. Неограниченное количество монет

2. Неограниченное количество рыбы

3. Неограниченное количество древесины

4. Неограниченное количество камней

5. Неограниченное количество здоровья игрока

6. Неограниченный урон игрока

7. Убрать рекламу

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Village Wars (Мод меню) 99 Мб Ссылка 2 99 Мб

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