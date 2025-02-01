Infected City! (Мод меню) 0.3
Освободите заражённые улицы и найдите союзников для восстановления города
В Infected City! вам предстоит взять на себя роль спасителя, который стремится очистить родные кварталы от губительной заразы и возродить их былое величие. Используйте генератор дезинфекции, чтобы ослабить угрозу, и привлекайте к сотрудничеству новых жителей, жаждущих безопасной жизни. Каждое действие приближает вас к восстановлению инфраструктуры и формированию сильного сообщества, способного противостоять любым вызовам.
Собирайте ресурсы, стройте укрытия и постепенно возводите новые районы, превращая разрушенные дома в защищённые зоны. Объединяя усилия с выжившими, вы сможете расширить свою территорию и обеспечить порядок в городе. Именно благодаря вашему упорству и стратегическому мышлению выживание в заражённом городе становится реальностью, а не несбыточной мечтой. Сможете ли вы восстановить мир и вернуть людям надежду? Примите вызов и станьте героем, который изменит ход истории.
1. Неограниченная помощь
2. Неограниченные пули
3. Неограниченные монеты
4. Неограниченный газ
5. Неограниченное мясо
6. Неограниченные лекарства
7. Неограниченный металл
8. Неограниченное дерево
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