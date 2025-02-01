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Infected City! (Мод меню)

Infected City! (Мод меню) 0.3

Освободите заражённые улицы и найдите союзников для восстановления города
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Версия:
0.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Amin Rezaee
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 109 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
46
Скриншоты
Описание

В Infected City! вам предстоит взять на себя роль спасителя, который стремится очистить родные кварталы от губительной заразы и возродить их былое величие. Используйте генератор дезинфекции, чтобы ослабить угрозу, и привлекайте к сотрудничеству новых жителей, жаждущих безопасной жизни. Каждое действие приближает вас к восстановлению инфраструктуры и формированию сильного сообщества, способного противостоять любым вызовам.


Собирайте ресурсы, стройте укрытия и постепенно возводите новые районы, превращая разрушенные дома в защищённые зоны. Объединяя усилия с выжившими, вы сможете расширить свою территорию и обеспечить порядок в городе. Именно благодаря вашему упорству и стратегическому мышлению выживание в заражённом городе становится реальностью, а не несбыточной мечтой. Сможете ли вы восстановить мир и вернуть людям надежду? Примите вызов и станьте героем, который изменит ход истории.


Информация о модах

1. Неограниченная помощь

2. Неограниченные пули

3. Неограниченные монеты

4. Неограниченный газ

5. Неограниченное мясо

6. Неограниченные лекарства

7. Неограниченный металл

8. Неограниченное дерево

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 Теги темы: Мод меню

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