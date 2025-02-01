Artillery Man! (Мод меню) 0.19
Оточите мастерство прицеливания и сокрушайте врагов безошибочной артиллерией
Погрузитесь в мир захватывающих сражений, где каждое движение руля определяет судьбу снаряда. В Artillery Man! вы берете под контроль могущественную пушку, оттачивая навыки вертикальной и горизонтальной наводки, чтобы с точностью поразить любые цели. Секунда промедления может стоить успеха, поэтому придется быстро адаптироваться к переменчивым условиям боя и выстраивать стратегию, опережая соперников. Только лучшие смогут выдержать напряжение и найти идеальный баланс между скоростью и точностью.
Ощутите, как каждое нажатие на спусковой крючок приближает вас к победе в этом артиллерийский шутер, где безупречное владение орудием превращается в настоящее искусство. Улучшайте свое мастерство, изучайте траектории и подбирайте угол атаки, способный переломить ход любого сражения. Захватывающая динамика и реалистичная физика выстрелов делают каждое попадание особенно ярким, а торжество точности доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие. Приготовьтесь к схваткам, где каждая секунда решает исход дуэли, и станьте настоящим виртуозом боевых орудий.
- Меню модов
- Неограниченный батончик энергии
- Неограниченные деньги
- Неограниченное снаряжение
- Авто Победа
Примечание: Чтобы использовать автоматическую победу, включите кнопку на главном экране, а не внутри игры, прежде чем войти, и тогда при входе вы увидите автоматическую победу. Если вы захотите сделать это снова, выключите, а затем включите кнопку и сделайте то же самое.
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