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Artillery Man! (Мод меню)

Artillery Man! (Мод меню) 0.19

Оточите мастерство прицеливания и сокрушайте врагов безошибочной артиллерией
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Версия:
0.19
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Amin Rezaee
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 134 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
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Описание

Погрузитесь в мир захватывающих сражений, где каждое движение руля определяет судьбу снаряда. В Artillery Man! вы берете под контроль могущественную пушку, оттачивая навыки вертикальной и горизонтальной наводки, чтобы с точностью поразить любые цели. Секунда промедления может стоить успеха, поэтому придется быстро адаптироваться к переменчивым условиям боя и выстраивать стратегию, опережая соперников. Только лучшие смогут выдержать напряжение и найти идеальный баланс между скоростью и точностью.


Ощутите, как каждое нажатие на спусковой крючок приближает вас к победе в этом артиллерийский шутер, где безупречное владение орудием превращается в настоящее искусство. Улучшайте свое мастерство, изучайте траектории и подбирайте угол атаки, способный переломить ход любого сражения. Захватывающая динамика и реалистичная физика выстрелов делают каждое попадание особенно ярким, а торжество точности доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие. Приготовьтесь к схваткам, где каждая секунда решает исход дуэли, и станьте настоящим виртуозом боевых орудий.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченный батончик энергии
  • Неограниченные деньги
  • Неограниченное снаряжение
  • Авто Победа

Примечание: Чтобы использовать автоматическую победу, включите кнопку на главном экране, а не внутри игры, прежде чем войти, и тогда при входе вы увидите автоматическую победу. Если вы захотите сделать это снова, выключите, а затем включите кнопку и сделайте то же самое.

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 Теги темы: Мод меню

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