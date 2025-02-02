Cowboy Survival Horse Shooting (Мод меню) 1.0.2
Откройте мир легендарных дуэлей и примерьте шляпу отчаянного героя Дикого Запада
В Cowboy Survival Horse Shooting вы погрузитесь в атмосферу беззакония и бескрайних просторов, где солнце нещадно палит землю, а опасность таится за каждым поворотом. В роли Джека «Одинокая звезда» Далтона вы отправитесь на поиски коварного бандита Черного Барта, терроризирующего местные поселения. Вместе со своей верной лошадью Шэдоу Джек скользит по песчаным дорогам, пробирается к заброшенным шахтам и балансирует на краю пропасти, пытаясь сохранить равновесие между честью и выживанием. Здесь дикий запад оживает: золотые закаты, гул пыльных городов и тени, исчезающие в сумерках, заставляют сердце биться быстрее и манят принять вызов судьбы.
Игровой процесс сочетает в себе выживание и стремительную стрельбу, позволяя вам совершенствовать навыки меткости и быстрой реакции. Обследуйте пыльные улочки, добывайте ценные ресурсы и разработайте собственную тактику, чтобы победить многочисленные банды, прячущиеся в отдаленных уголках. От решающей дуэли на рассвете до ожесточенной перестрелки у заброшенного каньона – каждое столкновение проверит вашу ловкость и мастерство верховой езды. Докажите всем, что вы – не просто одиночка в седле, а настоящий герой, способный спасти этот суровый мир от хаоса и вернуть ему закон и справедливость.
1. Большой боезапас (увеличивает скорострельность)
2. Слабый враг (один удар)
3. Большое здоровье (сбрасывается после выхода)
4. Большой урон от Weopen
5. Высокая скорость передвижения (использовать после обучения)
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