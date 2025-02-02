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Air force 2 - Alien shooter (Мод меню)

Air force 2 - Alien shooter (Мод меню) 1.2

Ощутите космический драйв и поставьте новые рекорды, стреляя на пределе возможностей
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Версия:
1.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
3B FIN Studio
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 136 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Окунитесь в атмосферу Air Force 2, где динамичные сражения в открытом космосе сочетаются с очаровательными врагами и разнообразными тактическими возможностями. Этот космический шутер вобрал в себя дух классических игр-стрелялок, приправив его современным подходом к развитию персонажа и техники. Уровни длятся всего пару минут, но их насыщенность экшеном заставляет сердце биться чаще: десятки видов оружия и сотни навыков открывают простор для экспериментов и креативного уничтожения врагов. Любите ли вы расслабиться, гоняясь за новыми рекордами, или же предпочитаете хардкорный челлендж – здесь каждый найдет что-то для себя.


Чтобы обеспечить непрерывный рост мастерства, не бойтесь рисковать и пробовать разные комбинации вооружений: именно так вы раскроете свой потенциал в бою. Когда захотите проверить, насколько далеко можете зайти, бросайтесь в бесконечные испытания, чтобы посоревноваться с самим собой и довести технику пилотирования до совершенства. Рядовая перестрелка превратится в яркое шоу, если вы грамотно комбинируете собранные навыки. Берите под контроль космический самолет и окунитесь в атмосферу бесконечных возможностей, которую предлагает это уникальное сочетание классики и новизны.


Информация о модах

1. Высокая атака

2. Режим бога

3. Высокая скорострельность

4. Бесплатные улучшения (1 золото)

5. Длительная продолжительность действия навыка

6. Увеличена скорость выпадения улучшений для самолетов

7. Высокая скорость (работает, глючит)

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Air force 2 - Alien shooter (Мод меню) 136 Мб Ссылка 2 136 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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