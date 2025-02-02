Air force 2 - Alien shooter (Мод меню) 1.2
Ощутите космический драйв и поставьте новые рекорды, стреляя на пределе возможностей
Окунитесь в атмосферу Air Force 2, где динамичные сражения в открытом космосе сочетаются с очаровательными врагами и разнообразными тактическими возможностями. Этот космический шутер вобрал в себя дух классических игр-стрелялок, приправив его современным подходом к развитию персонажа и техники. Уровни длятся всего пару минут, но их насыщенность экшеном заставляет сердце биться чаще: десятки видов оружия и сотни навыков открывают простор для экспериментов и креативного уничтожения врагов. Любите ли вы расслабиться, гоняясь за новыми рекордами, или же предпочитаете хардкорный челлендж – здесь каждый найдет что-то для себя.
Чтобы обеспечить непрерывный рост мастерства, не бойтесь рисковать и пробовать разные комбинации вооружений: именно так вы раскроете свой потенциал в бою. Когда захотите проверить, насколько далеко можете зайти, бросайтесь в бесконечные испытания, чтобы посоревноваться с самим собой и довести технику пилотирования до совершенства. Рядовая перестрелка превратится в яркое шоу, если вы грамотно комбинируете собранные навыки. Берите под контроль космический самолет и окунитесь в атмосферу бесконечных возможностей, которую предлагает это уникальное сочетание классики и новизны.
1. Высокая атака
2. Режим бога
3. Высокая скорострельность
4. Бесплатные улучшения (1 золото)
5. Длительная продолжительность действия навыка
6. Увеличена скорость выпадения улучшений для самолетов
7. Высокая скорость (работает, глючит)
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