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Gangs of Miami: Crime Shooter (Мод, Много денег)

Gangs of Miami: Crime Shooter (Мод, Много денег) 1.1.1

Шутер о гангстерской паре, ограблениях, разборках и битве за Майами
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Версия:
1.1.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
24 HIT Riga SIA
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 15:21
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 309 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Gangs of Miami: Crime Shooter — это криминальный экшен-шутер с видом от третьего лица, где ты играешь за двух амбициозных гангстеров, решивших захватить власть на улицах Майами. Каждые пять минут — это стрельба, уличные войны, рейды на вражеские банды и ограбления банков. Ты не просто стреляешь — ты выстраиваешь криминальную империю и защищаешь напарника.


Исследуй открытые районы города, выполняй сюжетные миссии, устраняй мафиозных боссов, участвуй в перестрелках и обороне своей территории. Улучшай оружие, прокачивай навыки, получай новые задания и выдавливай конкурентов с карты. Gangs of Miami: Crime Shooter — это смесь драмы, экшена и гангстерского стиля с насыщенным геймплеем и уличной атмосферой. Сможешь ли ты удержаться на вершине?


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

Скачать Gangs of Miami: Crime Shooter (Мод, Много денег) v1.1.1 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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