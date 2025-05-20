Описание

Gangs of Miami: Crime Shooter — это криминальный экшен-шутер с видом от третьего лица, где ты играешь за двух амбициозных гангстеров, решивших захватить власть на улицах Майами. Каждые пять минут — это стрельба, уличные войны, рейды на вражеские банды и ограбления банков. Ты не просто стреляешь — ты выстраиваешь криминальную империю и защищаешь напарника.





Исследуй открытые районы города, выполняй сюжетные миссии, устраняй мафиозных боссов, участвуй в перестрелках и обороне своей территории. Улучшай оружие, прокачивай навыки, получай новые задания и выдавливай конкурентов с карты. Gangs of Miami: Crime Shooter — это смесь драмы, экшена и гангстерского стиля с насыщенным геймплеем и уличной атмосферой. Сможешь ли ты удержаться на вершине?