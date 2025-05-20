Gangs of Miami: Crime Shooter (Мод, Много денег) 1.1.1
Шутер о гангстерской паре, ограблениях, разборках и битве за Майами
Gangs of Miami: Crime Shooter — это криминальный экшен-шутер с видом от третьего лица, где ты играешь за двух амбициозных гангстеров, решивших захватить власть на улицах Майами. Каждые пять минут — это стрельба, уличные войны, рейды на вражеские банды и ограбления банков. Ты не просто стреляешь — ты выстраиваешь криминальную империю и защищаешь напарника.
Исследуй открытые районы города, выполняй сюжетные миссии, устраняй мафиозных боссов, участвуй в перестрелках и обороне своей территории. Улучшай оружие, прокачивай навыки, получай новые задания и выдавливай конкурентов с карты. Gangs of Miami: Crime Shooter — это смесь драмы, экшена и гангстерского стиля с насыщенным геймплеем и уличной атмосферой. Сможешь ли ты удержаться на вершине?
Зайдите в игру, чтобы получить большую сумму валюты. Получайте награды, не просматривая рекламу.
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Внимание▶
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