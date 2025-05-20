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Biozombie of Evil 2 (Мод, Без рекламы)

Biozombie of Evil 2 (Мод, Без рекламы) 1.6

Зомби-шутер с арсеналом, техникой и выживанием в охваченном хаосом мегаполисе
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Версия:
1.6
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
G55.CO
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 13:52
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 101 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23
Скриншоты
Описание

Biozombie of Evil 2 — это динамичный экшен-шутер от третьего лица, где ты играешь за бойца биологической защиты, выполняющего миссию в городе, захваченном ордами мертвецов. Каждые пять минут — это ожесточённые перестрелки, смена оружия, укрытия и попытки пробиться сквозь улицы, заполненные агрессивной нежитью. Каждый новый район — это новые угрозы, более быстрые и смертоносные зомби, ловушки и поломанные пути отступления.


Ты можешь использовать винтовки, дробовики, взрывчатку и даже автомобили, чтобы получить преимущество в бою и увеличить шансы на выживание. Умение комбинировать стратегию с реакцией — ключ к успеху. Перемещайся по разрушенному городу, находи припасы, спасай выживших и сражайся с усиленными противниками. Biozombie of Evil 2 предлагает не только экшн, но и атмосферу выживания, где каждая ошибка может стать последней. Готов ли ты пройти сквозь этот ад?


Информация о модах

Без рекламы

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Игра входит в подборки:
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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Biozombie of Evil 2 (Мод, Без рекламы) v1.6 MOD APK

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Скачать Biozombie of Evil 2 (Мод, Без рекламы) 101 Мб Ссылка 2 101 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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