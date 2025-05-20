Biozombie of Evil 2 (Мод, Без рекламы) 1.6
Зомби-шутер с арсеналом, техникой и выживанием в охваченном хаосом мегаполисе
Biozombie of Evil 2 — это динамичный экшен-шутер от третьего лица, где ты играешь за бойца биологической защиты, выполняющего миссию в городе, захваченном ордами мертвецов. Каждые пять минут — это ожесточённые перестрелки, смена оружия, укрытия и попытки пробиться сквозь улицы, заполненные агрессивной нежитью. Каждый новый район — это новые угрозы, более быстрые и смертоносные зомби, ловушки и поломанные пути отступления.
Ты можешь использовать винтовки, дробовики, взрывчатку и даже автомобили, чтобы получить преимущество в бою и увеличить шансы на выживание. Умение комбинировать стратегию с реакцией — ключ к успеху. Перемещайся по разрушенному городу, находи припасы, спасай выживших и сражайся с усиленными противниками. Biozombie of Evil 2 предлагает не только экшн, но и атмосферу выживания, где каждая ошибка может стать последней. Готов ли ты пройти сквозь этот ад?
Без рекламы
Скачать Biozombie of Evil 2 (Мод, Без рекламы) v1.6 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
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.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.