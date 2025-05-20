Описание

Biozombie of Evil 2 — это динамичный экшен-шутер от третьего лица, где ты играешь за бойца биологической защиты, выполняющего миссию в городе, захваченном ордами мертвецов. Каждые пять минут — это ожесточённые перестрелки, смена оружия, укрытия и попытки пробиться сквозь улицы, заполненные агрессивной нежитью. Каждый новый район — это новые угрозы, более быстрые и смертоносные зомби, ловушки и поломанные пути отступления.





Ты можешь использовать винтовки, дробовики, взрывчатку и даже автомобили, чтобы получить преимущество в бою и увеличить шансы на выживание. Умение комбинировать стратегию с реакцией — ключ к успеху. Перемещайся по разрушенному городу, находи припасы, спасай выживших и сражайся с усиленными противниками. Biozombie of Evil 2 предлагает не только экшн, но и атмосферу выживания, где каждая ошибка может стать последней. Готов ли ты пройти сквозь этот ад?