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Hextech Mayhem Netflix Edition (Полная версия)

Hextech Mayhem Netflix Edition (Полная версия) 1.0.9

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Версия:
1.0.9
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 16:35
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
977
Скриншоты
Описание

Hextech Mayhem Netflix Edition - это динамичная и захватывающая игра, в которой вы будете прыгать через хаотичную среду и бросать бомбы в такт. В этой игре встречаются два знаменитых персонажа из мира League of Legends - Зиггс и Хеймердингер.


На первый взгляд игра может показаться запутанной, но по мере прохождения уровней она приносит огромное удовольствие и азарт. Динамичный геймплей и забавные элементы делают "Hextech Mayhem Netflix Edition" увлекательной и привлекательной для поклонников мира League of Legends и всех, кто ищет динамичное развлечение.



Информация о модах

Полная версия игры

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Скачать Hextech Mayhem Netflix Edition (Полная версия) v1.0.9 MOD APK

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Скачать Hextech Mayhem Netflix Edition (Полная версия) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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