Burst Space (Мод меню) 1.0.20
"Burst Space" - это путешествие в мир пиксельных приключений, где вы станете частью невероятной саги о борьбе против зловещих сил. Отправьтесь на пиксельную дорожку и готовьтесь к волнам непревзойденных игровых впечатлений. В этой увлекательной игре вас ждет возможность погрузиться в ожесточенные битвы с ужасными противниками. Выберите свое идеальное оружие и освоите его, чтобы сразиться с опасными врагами. Тренируйтесь и совершенствуйтесь, чтобы стать настоящим мастером сражений.
Однако "Burst Space" предлагает не только захватывающие бои. Очаровательная винтажная графика и привлекательная пиксельная механика создают уникальную атмосферу игры. Здесь каждый пиксель оживает, чтобы рассказать свою историю, и каждая деталь воссоздает ощущение настоящего приключения. Вам предстоит объединиться с могучими воинами-эйнхериями, чтобы дать отпор силам зла. Прокачивайте свои навыки, создавайте стратегии и сражайтесь в команде, чтобы достичь победы.
Если вы готовы проявить свою героическую сторону и отправиться в путешествие по "Burst Space", то вас ждут незабываемые приключения, захватывающие бои и мир пиксельного искусства, который оживает под вашим контролем.
1. Меню
2. Множитель урона
3. Множитель защиты
4. Режим бога
5. Всегда критический удар
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.