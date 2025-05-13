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Burst Space (Мод меню)

Burst Space (Мод меню) 1.0.20

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Версия:
1.0.20
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
K2games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Вчера, 22:56
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 472 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
511
Скриншоты
Описание

"Burst Space" - это путешествие в мир пиксельных приключений, где вы станете частью невероятной саги о борьбе против зловещих сил. Отправьтесь на пиксельную дорожку и готовьтесь к волнам непревзойденных игровых впечатлений. В этой увлекательной игре вас ждет возможность погрузиться в ожесточенные битвы с ужасными противниками. Выберите свое идеальное оружие и освоите его, чтобы сразиться с опасными врагами. Тренируйтесь и совершенствуйтесь, чтобы стать настоящим мастером сражений.


Однако "Burst Space" предлагает не только захватывающие бои. Очаровательная винтажная графика и привлекательная пиксельная механика создают уникальную атмосферу игры. Здесь каждый пиксель оживает, чтобы рассказать свою историю, и каждая деталь воссоздает ощущение настоящего приключения. Вам предстоит объединиться с могучими воинами-эйнхериями, чтобы дать отпор силам зла. Прокачивайте свои навыки, создавайте стратегии и сражайтесь в команде, чтобы достичь победы.


Если вы готовы проявить свою героическую сторону и отправиться в путешествие по "Burst Space", то вас ждут незабываемые приключения, захватывающие бои и мир пиксельного искусства, который оживает под вашим контролем.


Информация о модах

1. Меню

2. Множитель урона

3. Множитель защиты

4. Режим бога

5. Всегда критический удар

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Burst Space (Мод меню) v1.0.20 MOD APK

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Скачать Burst Space (Мод меню) 472 Мб Ссылка 2 472 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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