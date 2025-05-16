Описание

BATTLE RIG: MAD CREW — это постапокалиптический экшен про битвы на бронемашинах в духе "Безумного Макса". Каждые пять минут ты прокачиваешь боевой риг, выбираешь пушку, собираешь экипаж и вступаешь в бой с бандами, червями и пустыней. Тут важно всё: кто в машине, что на ней установлено — и как ты едешь к победе.





Настраивай машину: огнемёты, миниганы, бронированные колёса, усиленное шасси. Нанимай бойцов — каждый со своим скиллом, бронёй и стилем. Улучшай их, собирай ресурсы, проходи миссии. Бои идут в реальном времени: таргетишь слабые места, устраиваешь столкновения, адаптируешься к разрушениям. Пустошь не простит ошибок. Проверь, как далеко уедешь ты.