Battle Rig: Mad Crew 1.0.0
Бронемобили, огнемёты и песчаные черви — построй свою команду выживания
BATTLE RIG: MAD CREW — это постапокалиптический экшен про битвы на бронемашинах в духе "Безумного Макса". Каждые пять минут ты прокачиваешь боевой риг, выбираешь пушку, собираешь экипаж и вступаешь в бой с бандами, червями и пустыней. Тут важно всё: кто в машине, что на ней установлено — и как ты едешь к победе.
Настраивай машину: огнемёты, миниганы, бронированные колёса, усиленное шасси. Нанимай бойцов — каждый со своим скиллом, бронёй и стилем. Улучшай их, собирай ресурсы, проходи миссии. Бои идут в реальном времени: таргетишь слабые места, устраиваешь столкновения, адаптируешься к разрушениям. Пустошь не простит ошибок. Проверь, как далеко уедешь ты.
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