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Battle Rig: Mad Crew

Battle Rig: Mad Crew 1.0.0

Бронемобили, огнемёты и песчаные черви — построй свою команду выживания
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Garden of Dreams Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 16:18
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

BATTLE RIG: MAD CREW — это постапокалиптический экшен про битвы на бронемашинах в духе "Безумного Макса". Каждые пять минут ты прокачиваешь боевой риг, выбираешь пушку, собираешь экипаж и вступаешь в бой с бандами, червями и пустыней. Тут важно всё: кто в машине, что на ней установлено — и как ты едешь к победе.


Настраивай машину: огнемёты, миниганы, бронированные колёса, усиленное шасси. Нанимай бойцов — каждый со своим скиллом, бронёй и стилем. Улучшай их, собирай ресурсы, проходи миссии. Бои идут в реальном времени: таргетишь слабые места, устраиваешь столкновения, адаптируешься к разрушениям. Пустошь не простит ошибок. Проверь, как далеко уедешь ты.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Battle Rig: Mad Crew 42 Мб Ссылка 2 42 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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