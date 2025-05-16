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Stickman Insane Bullet (Мод, Без рекламы)

Stickman Insane Bullet (Мод, Без рекламы) 1.1.1

Одна пуля, сотни врагов — и ты сам решаешь, кого пощадить
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Версия:
1.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SlowAR
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:13
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 33 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
25
Скриншоты
Описание

Stickman Insane Bullet — это аркада с управляемой пулей, где каждую секунду ты решаешь: кого уничтожить, а кого пощадить. Преследователи не дремлют, но у тебя есть главный козырь — Безумная пуля, которую ты ведёшь через толпы врагов, лавируя между атаками и не задевая мирных стикманов. Тебя ждёт экшен без передышек и постоянный выбор: меткость или хаос?


Зарабатывай монеты за уничтожение врагов, открывай новое оружие и усиливай свою пушку. Чем дальше — тем сложнее: больше целей, выше скорость, меньше права на ошибку. Проходи волны, ставь рекорды, улучшай шанс на побег. И помни: пощадить — тоже выбор. Проверь, сколько ты выдержишь, прежде чем нажать спусковой крючок снова.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Stickman Insane Bullet (Мод, Без рекламы) v1.1.1 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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