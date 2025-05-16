Описание

Stickman Insane Bullet — это аркада с управляемой пулей, где каждую секунду ты решаешь: кого уничтожить, а кого пощадить. Преследователи не дремлют, но у тебя есть главный козырь — Безумная пуля, которую ты ведёшь через толпы врагов, лавируя между атаками и не задевая мирных стикманов. Тебя ждёт экшен без передышек и постоянный выбор: меткость или хаос?





Зарабатывай монеты за уничтожение врагов, открывай новое оружие и усиливай свою пушку. Чем дальше — тем сложнее: больше целей, выше скорость, меньше права на ошибку. Проходи волны, ставь рекорды, улучшай шанс на побег. И помни: пощадить — тоже выбор. Проверь, сколько ты выдержишь, прежде чем нажать спусковой крючок снова.