Stickman Insane Bullet (Мод, Без рекламы) 1.1.1
Одна пуля, сотни врагов — и ты сам решаешь, кого пощадить
Stickman Insane Bullet — это аркада с управляемой пулей, где каждую секунду ты решаешь: кого уничтожить, а кого пощадить. Преследователи не дремлют, но у тебя есть главный козырь — Безумная пуля, которую ты ведёшь через толпы врагов, лавируя между атаками и не задевая мирных стикманов. Тебя ждёт экшен без передышек и постоянный выбор: меткость или хаос?
Зарабатывай монеты за уничтожение врагов, открывай новое оружие и усиливай свою пушку. Чем дальше — тем сложнее: больше целей, выше скорость, меньше права на ошибку. Проходи волны, ставь рекорды, улучшай шанс на побег. И помни: пощадить — тоже выбор. Проверь, сколько ты выдержишь, прежде чем нажать спусковой крючок снова.
Без рекламы
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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