Cooking World: Кулинарные игры (Мод, Много денег) 1.19.2.1242
Открой кухни мира и стань звездой ресторанного бизнеса везде и сразу
Cooking World® Restaurant Game — это яркий кулинарный симулятор в жанре тайм-менеджмента, где ты управляешь ресторанами по всему миру. Готовь блюда, подавай их клиентам и развивай свой бизнес — всё в стремительном ритме. Каждые пять минут ты принимаешь заказы, жаришь, нарезаешь, украшаешь и стараешься не перепутать ингредиенты. А пока клиенты терпеливо ждут, ты прокачиваешь рецепты и расширяешь меню.
По мере прохождения ты открываешь новые страны, кухни и специальные блюда — от итальянской пасты до индийского карри. На каждой локации тебя ждут особые персонажи и уникальные вызовы: фестивали, конкурсы, кулинарные катастрофы. Улучши оборудование, чтобы работать быстрее, открывай декор, который привлечёт больше гостей, и попробуй себя в роли настоящего шефа с мировым именем.
Много денег
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.