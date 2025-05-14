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Cooking World: Кулинарные игры (Мод, Много денег)

Cooking World: Кулинарные игры (Мод, Много денег) 1.19.2.1242

Открой кухни мира и стань звездой ресторанного бизнеса везде и сразу
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Версия:
1.19.2.1242
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MAGIC SEVEN CO., LIMITED
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 12:19
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 142 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Cooking World® Restaurant Game — это яркий кулинарный симулятор в жанре тайм-менеджмента, где ты управляешь ресторанами по всему миру. Готовь блюда, подавай их клиентам и развивай свой бизнес — всё в стремительном ритме. Каждые пять минут ты принимаешь заказы, жаришь, нарезаешь, украшаешь и стараешься не перепутать ингредиенты. А пока клиенты терпеливо ждут, ты прокачиваешь рецепты и расширяешь меню.


По мере прохождения ты открываешь новые страны, кухни и специальные блюда — от итальянской пасты до индийского карри. На каждой локации тебя ждут особые персонажи и уникальные вызовы: фестивали, конкурсы, кулинарные катастрофы. Улучши оборудование, чтобы работать быстрее, открывай декор, который привлечёт больше гостей, и попробуй себя в роли настоящего шефа с мировым именем.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Cooking World: Кулинарные игры (Мод, Много денег) v1.19.2.1242 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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