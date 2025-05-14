Описание

Cooking World® Restaurant Game — это яркий кулинарный симулятор в жанре тайм-менеджмента, где ты управляешь ресторанами по всему миру. Готовь блюда, подавай их клиентам и развивай свой бизнес — всё в стремительном ритме. Каждые пять минут ты принимаешь заказы, жаришь, нарезаешь, украшаешь и стараешься не перепутать ингредиенты. А пока клиенты терпеливо ждут, ты прокачиваешь рецепты и расширяешь меню.





По мере прохождения ты открываешь новые страны, кухни и специальные блюда — от итальянской пасты до индийского карри. На каждой локации тебя ждут особые персонажи и уникальные вызовы: фестивали, конкурсы, кулинарные катастрофы. Улучши оборудование, чтобы работать быстрее, открывай декор, который привлечёт больше гостей, и попробуй себя в роли настоящего шефа с мировым именем.