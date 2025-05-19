Описание

HOUSE 314 — это офлайн-хоррор с элементами экшена, квеста и выживания, полностью на русском языке. Каждые 5 минут ты исследуешь мрачные коридоры, находишь ключи, собираешь предметы и пытаешься понять, как оказался в этом проклятом доме. Запертая дверь, пульсирующая боль в руке и мрак за каждым углом — здесь ты не просто гость, ты — жертва.





В HOUSE 314 сочетаются напряжённая атмосфера, поиск предметов и хоррор-шутер от первого лица. Разгадывай тайны, избегай ловушек, сражайся или убегай от монстров, которые бродят по дому. Каждый шаг может быть последним, каждый поворот — смертельно опасным. Без интернета, без лишних подсказок — только ты и тьма. Готов ли ты узнать, что скрывает дом 314? Или останешься в нём навсегда?