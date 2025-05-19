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HOUSE 314: Ужасы Хоррор Шутер (Мод Меню)

HOUSE 314: Ужасы Хоррор Шутер (Мод Меню) 0.1.7

Проснись в кошмаре, найди выход и не попади в лапы монстров
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Версия:
0.1.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
BARS interactive
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:06
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 235 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

HOUSE 314 — это офлайн-хоррор с элементами экшена, квеста и выживания, полностью на русском языке. Каждые 5 минут ты исследуешь мрачные коридоры, находишь ключи, собираешь предметы и пытаешься понять, как оказался в этом проклятом доме. Запертая дверь, пульсирующая боль в руке и мрак за каждым углом — здесь ты не просто гость, ты — жертва.


В HOUSE 314 сочетаются напряжённая атмосфера, поиск предметов и хоррор-шутер от первого лица. Разгадывай тайны, избегай ловушек, сражайся или убегай от монстров, которые бродят по дому. Каждый шаг может быть последним, каждый поворот — смертельно опасным. Без интернета, без лишних подсказок — только ты и тьма. Готов ли ты узнать, что скрывает дом 314? Или останешься в нём навсегда?


Информация о модах

Меню модов

Режим Бога

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 Теги темы: Мод меню, Режим бога

Скачать HOUSE 314: Ужасы Хоррор Шутер (Мод Меню) v0.1.7 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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