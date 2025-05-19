HOUSE 314: Ужасы Хоррор Шутер (Мод Меню) 0.1.7
Проснись в кошмаре, найди выход и не попади в лапы монстров
HOUSE 314 — это офлайн-хоррор с элементами экшена, квеста и выживания, полностью на русском языке. Каждые 5 минут ты исследуешь мрачные коридоры, находишь ключи, собираешь предметы и пытаешься понять, как оказался в этом проклятом доме. Запертая дверь, пульсирующая боль в руке и мрак за каждым углом — здесь ты не просто гость, ты — жертва.
В HOUSE 314 сочетаются напряжённая атмосфера, поиск предметов и хоррор-шутер от первого лица. Разгадывай тайны, избегай ловушек, сражайся или убегай от монстров, которые бродят по дому. Каждый шаг может быть последним, каждый поворот — смертельно опасным. Без интернета, без лишних подсказок — только ты и тьма. Готов ли ты узнать, что скрывает дом 314? Или останешься в нём навсегда?
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Режим Бога
Скачать HOUSE 314: Ужасы Хоррор Шутер (Мод Меню) v0.1.7 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.