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Shadow Hero: Black Hunter (Мод меню)

Shadow Hero: Black Hunter (Мод меню) 0.1.0

Погрузитесь в мир теней и станьте мастером боя
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Версия:
0.1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MGIF
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 184 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Shadow Hero: Black Hunter — это увлекательная мобильная экшен-игра, которая перенесет вас в мрачный и опасный мир, где каждое ваше движение определяет исход битвы. Вы играете за призрачного воина, мастера клинка, которому предстоит разгадать тайны коррумпированного королевства и восстановить справедливость, борясь с врагами в тени.


Игра погружает вас в глубокую сюжетную линию, полную интриг, мести и жажды справедливости. На вашем пути встретятся как могущественные самураи, так и устрашающие монстры, каждый из которых требует уникального подхода. Управляйте своим героем с помощью интуитивного сенсорного управления, создавайте впечатляющие комбо и акробатические маневры, чтобы одолеть своих врагов.


Исследуйте, сражайтесь и настраивайте героя под себя

Shadow Hero предлагает не только увлекательные битвы, но и богатый мир для исследования. От лунных крыш до забытых катакомб, каждая локация полна секретов и уникальных испытаний. В вашем распоряжении мощный арсенал клинков, доспехов и умений, которые можно настроить под ваш стиль игры.


Пройдите путь героя теней, улучшая свои навыки и оружие, и станьте настоящим мастером боя. Shadow Hero: Black Hunter — это больше, чем игра, это история, где каждая победа имеет значение.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Драгоценный камень всегда увеличивается
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Shadow Hero: Black Hunter (Мод меню) 184 Мб Ссылка 2 184 Мб

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