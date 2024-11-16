Zombie Age 3 Premium: Survival (Мод, Много денег) 1.2.4
Борьба за выживание в мире зомби-апокалипсиса
Версия:
1.2.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DIVMOB
Обновлено:
Вчера, 23:58
Возраст:
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Описание
Zombie Age 3 Premium: Survival возвращает вас в эпицентр эпической битвы с ордами ходячих мертвецов. Смертоносное оружие, уникальные герои и бесчисленные способы уничтожения врагов делают каждую битву незабываемой. Создайте свой стиль сражений, выбирая из множества стратегий и тактик, чтобы выжить в этом хаотичном мире.
Вы готовы противостоять полчищам нежити? Сражайтесь до последнего дыхания, прокладывая путь через толпы зомби, и покажите, на что вы готовы ради выживания. Zombie Age 3 Premium: Survival — это ваш шанс стать героем в мире, поглощённом зомби-апокалипсисом.
Информация о модах
Много денег
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