Описание

ЧЕРНОСТРАХ: Зло Припяти — это захватывающий постапокалиптический зомби-шутер, который отправляет вас в мрачный мир Чернобыльской зоны отчуждения. Вы — Страйкер, единственный выживший после катастрофы вертолёта, которому предстоит завершить секретную миссию в зоне, кишащей мутантами, зомби и радиационными аномалиями.





Исследуйте заброшенные города, тайные бункеры и военные комплексы, сражаясь за выживание в условиях постоянной угрозы. Развивайте свой арсенал, выполняйте опасные задания и открывайте тайны зоны. "ЧЕРНОСТРАХ: Зло Припяти" предлагает уникальное погружение в атмосферу радиационного ужаса с увлекательным сюжетом, выбором видов и двумя возможными концовками, которые зависят от ваших действий. Сможете ли вы спасти Припять или окончательно обречь её на хаос?