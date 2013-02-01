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ЧЕРНОСТРАХ: Зло Припяти (Мод, Unlocked)

ЧЕРНОСТРАХ: Зло Припяти (Мод, Unlocked) 1.18

Опасное путешествие в сердце зоны отчуждения
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Версия:
1.18
Требования:
Android 9
Разработчик:
AnomalyGameStudio
Категория:
Экшен / На русском / Платные
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 969 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
28
Скриншоты
Описание

ЧЕРНОСТРАХ: Зло Припяти — это захватывающий постапокалиптический зомби-шутер, который отправляет вас в мрачный мир Чернобыльской зоны отчуждения. Вы — Страйкер, единственный выживший после катастрофы вертолёта, которому предстоит завершить секретную миссию в зоне, кишащей мутантами, зомби и радиационными аномалиями.


Исследуйте заброшенные города, тайные бункеры и военные комплексы, сражаясь за выживание в условиях постоянной угрозы. Развивайте свой арсенал, выполняйте опасные задания и открывайте тайны зоны. "ЧЕРНОСТРАХ: Зло Припяти" предлагает уникальное погружение в атмосферу радиационного ужаса с увлекательным сюжетом, выбором видов и двумя возможными концовками, которые зависят от ваших действий. Сможете ли вы спасти Припять или окончательно обречь её на хаос?


Информация о модах

Игра разблокирована

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 Теги темы: Unlocked

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