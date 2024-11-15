Описание

SCHOOLBOY RUNAWAY - STEALTH предлагает увлекательный экшен с элементами стелса, где вы играете за школьника, наказанного за плохую отметку. Главный герой мечтает сбежать на встречу с друзьями, но строгие родители превращают это желание в настоящее испытание. Каждый шаг должен быть продуманным, ведь родители чутко реагируют на любые странности, готовые сорвать его планы в любой момент.





Вам предстоит разработать сложный план побега, используя найденные предметы и правильно выстроив последовательность действий. Успешный побег потребует не только ловкости, но и стратегического мышления. SCHOOLBOY RUNAWAY - STEALTH — это игра, которая превратит обычный вечер школьника в настоящее приключение, полное напряжения и неожиданных поворотов.