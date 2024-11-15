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SCHOOLBOY RUNAWAY - СТЭЛС (Мод, Без рекламы)

SCHOOLBOY RUNAWAY - СТЭЛС (Мод, Без рекламы) 0.407

Побег из дома: испытание хитрости и ловкости
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Версия:
0.407
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Linked Squad
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 218 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
52
Скриншоты
Описание

SCHOOLBOY RUNAWAY - STEALTH предлагает увлекательный экшен с элементами стелса, где вы играете за школьника, наказанного за плохую отметку. Главный герой мечтает сбежать на встречу с друзьями, но строгие родители превращают это желание в настоящее испытание. Каждый шаг должен быть продуманным, ведь родители чутко реагируют на любые странности, готовые сорвать его планы в любой момент.


Вам предстоит разработать сложный план побега, используя найденные предметы и правильно выстроив последовательность действий. Успешный побег потребует не только ловкости, но и стратегического мышления. SCHOOLBOY RUNAWAY - STEALTH — это игра, которая превратит обычный вечер школьника в настоящее приключение, полное напряжения и неожиданных поворотов.


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 Теги темы: Без рекламы

Скачать SCHOOLBOY RUNAWAY - СТЭЛС (Мод, Без рекламы) v0.407 MOD APK

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Скачать SCHOOLBOY RUNAWAY - СТЭЛС (Мод, Без рекламы) 218 Мб Ссылка 2 218 Мб
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