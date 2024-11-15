SCHOOLBOY RUNAWAY - СТЭЛС (Мод, Без рекламы) 0.407
Побег из дома: испытание хитрости и ловкости
Версия:
0.407
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Linked Squad
Обновлено:
15-11-2024, 14:06
Возраст:
Требуется места:
≈ 218 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
52
Описание
SCHOOLBOY RUNAWAY - STEALTH предлагает увлекательный экшен с элементами стелса, где вы играете за школьника, наказанного за плохую отметку. Главный герой мечтает сбежать на встречу с друзьями, но строгие родители превращают это желание в настоящее испытание. Каждый шаг должен быть продуманным, ведь родители чутко реагируют на любые странности, готовые сорвать его планы в любой момент.
Вам предстоит разработать сложный план побега, используя найденные предметы и правильно выстроив последовательность действий. Успешный побег потребует не только ловкости, но и стратегического мышления. SCHOOLBOY RUNAWAY - STEALTH — это игра, которая превратит обычный вечер школьника в настоящее приключение, полное напряжения и неожиданных поворотов.
Информация о модах
- Принудительное удаление рекламы.
- Реклама не отображается при нажатии на кнопку подсказки.
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