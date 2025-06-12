Описание

Command & Defend — захватывающая игра в жанре tower defense, которая перенесет вас в напряжённую атмосферу современной войны. В роли командира вам предстоит возглавить оборону и остановить бесконечные волны противников, принимая решения, от которых зависит успех миссии. Эта игра предлагает уникальное сочетание стратегии и действия, превращая каждое сражение в напряжённую борьбу за выживание.





Укрепляйте свою базу, улучшайте оборонительные сооружения и применяйте мощное вооружение, чтобы сдержать напор врага. Вас ждут высокие ставки, потрясающая графика и инновационные механики, требующие не только стратегического мышления, но и молниеносной реакции. Ваша база в опасности, но вы держите ключ к её спасению — не подведите своих солдат и сохраните свои позиции любой ценой!