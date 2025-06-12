Command & Defend (Мод, Много денег) 1.6.0
Ведите оборону и спасайте свою базу!
Command & Defend — захватывающая игра в жанре tower defense, которая перенесет вас в напряжённую атмосферу современной войны. В роли командира вам предстоит возглавить оборону и остановить бесконечные волны противников, принимая решения, от которых зависит успех миссии. Эта игра предлагает уникальное сочетание стратегии и действия, превращая каждое сражение в напряжённую борьбу за выживание.
Укрепляйте свою базу, улучшайте оборонительные сооружения и применяйте мощное вооружение, чтобы сдержать напор врага. Вас ждут высокие ставки, потрясающая графика и инновационные механики, требующие не только стратегического мышления, но и молниеносной реакции. Ваша база в опасности, но вы держите ключ к её спасению — не подведите своих солдат и сохраните свои позиции любой ценой!
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Запомни▶
Установка
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Формат
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.zip или
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.