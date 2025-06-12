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Command & Defend (Мод, Много денег)

Command & Defend (Мод, Много денег) 1.6.0

Ведите оборону и спасайте свою базу!
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Версия:
1.6.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 11:23
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 375 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 380
Скриншоты
Описание

Command & Defend — захватывающая игра в жанре tower defense, которая перенесет вас в напряжённую атмосферу современной войны. В роли командира вам предстоит возглавить оборону и остановить бесконечные волны противников, принимая решения, от которых зависит успех миссии. Эта игра предлагает уникальное сочетание стратегии и действия, превращая каждое сражение в напряжённую борьбу за выживание.


Укрепляйте свою базу, улучшайте оборонительные сооружения и применяйте мощное вооружение, чтобы сдержать напор врага. Вас ждут высокие ставки, потрясающая графика и инновационные механики, требующие не только стратегического мышления, но и молниеносной реакции. Ваша база в опасности, но вы держите ключ к её спасению — не подведите своих солдат и сохраните свои позиции любой ценой!


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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