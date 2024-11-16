Версия:
0.1.9
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MGIF
Обновлено:
Вчера, 22:20
Возраст:
Требуется места:
≈ 193 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14
Описание
Monkey King: To The West переносит вас в мир восточной мифологии, где вы отправитесь в легендарное путешествие в роли Вуконга, Короля обезьян. Исследуйте мир, наполненный мифическими чудесами, от небесных городов до опасных подземелий, и раскройте тайны, вдохновлённые эпосом «Путешествие на Запад».
Испытайте мощь Вуконга, овладев искусством боя с его легендарным посохом. Вас ждут эпические битвы с демонами, божествами и мифическими существами, каждая из которых требует стратегии и мастерства. Monkey King: To The West — это захватывающее приключение, которое проверит вашу силу и приведёт к божественности.
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