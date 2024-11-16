Описание

Monkey King: To The West переносит вас в мир восточной мифологии, где вы отправитесь в легендарное путешествие в роли Вуконга, Короля обезьян. Исследуйте мир, наполненный мифическими чудесами, от небесных городов до опасных подземелий, и раскройте тайны, вдохновлённые эпосом «Путешествие на Запад».





Испытайте мощь Вуконга, овладев искусством боя с его легендарным посохом. Вас ждут эпические битвы с демонами, божествами и мифическими существами, каждая из которых требует стратегии и мастерства. Monkey King: To The West — это захватывающее приключение, которое проверит вашу силу и приведёт к божественности.