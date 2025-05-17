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XRacing Story (Мод, Бесплатные покупки)

XRacing Story (Мод, Бесплатные покупки) 1.06

Улицы гудят моторами и выстрелами — выберешься или станешь боссом?
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Версия:
1.06
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
GameDevCorp
Категория:
Экшен / На русском / Платные
Обновлено:
Сегодня, 01:12
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
17
Скриншоты
Описание

XRacing Story — это сюжетная гоночная аркада с криминальным уклоном. Каждые пять минут ты берёшь задание, садишься за руль и выполняешь опасные миссии для бандитов, рискуя жизнью ради лёгких денег. Всё начинается с простой доставки для человека по имени Тони — и быстро скатывается в двойную игру, из которой не так-то просто выйти.


Прокачивай машины, зарабатывай монеты, открывай новые тачки и решай, по чью ты сторону. Будешь ли ты пешкой, гонщиком или поднимешься до лидера группировки? Город полон угроз, погони не отпускают, и каждое решение — шаг ближе к власти… или к гибели. В этой гонке нет финишной прямой — только твоя скорость и жажда выжить.


Информация о модах

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 Теги темы: Бесплатные покупки

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Скачать XRacing Story (Мод, Бесплатные покупки) 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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