XRacing Story (Мод, Бесплатные покупки) 1.06
Улицы гудят моторами и выстрелами — выберешься или станешь боссом?
XRacing Story — это сюжетная гоночная аркада с криминальным уклоном. Каждые пять минут ты берёшь задание, садишься за руль и выполняешь опасные миссии для бандитов, рискуя жизнью ради лёгких денег. Всё начинается с простой доставки для человека по имени Тони — и быстро скатывается в двойную игру, из которой не так-то просто выйти.
Прокачивай машины, зарабатывай монеты, открывай новые тачки и решай, по чью ты сторону. Будешь ли ты пешкой, гонщиком или поднимешься до лидера группировки? Город полон угроз, погони не отпускают, и каждое решение — шаг ближе к власти… или к гибели. В этой гонке нет финишной прямой — только твоя скорость и жажда выжить.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.