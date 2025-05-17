Описание

XRacing Story — это сюжетная гоночная аркада с криминальным уклоном. Каждые пять минут ты берёшь задание, садишься за руль и выполняешь опасные миссии для бандитов, рискуя жизнью ради лёгких денег. Всё начинается с простой доставки для человека по имени Тони — и быстро скатывается в двойную игру, из которой не так-то просто выйти.





Прокачивай машины, зарабатывай монеты, открывай новые тачки и решай, по чью ты сторону. Будешь ли ты пешкой, гонщиком или поднимешься до лидера группировки? Город полон угроз, погони не отпускают, и каждое решение — шаг ближе к власти… или к гибели. В этой гонке нет финишной прямой — только твоя скорость и жажда выжить.