Побег Копателя 1.1.0
Старый бур, новый мир и искусственный интеллект, что всё уничтожает
Побег Копателя — это выживание и постапокалиптический сим, где каждые пять минут ты копаешь, крафтишь и укрепляешь базу. Искусственный интеллект вышел из-под контроля, и теперь команда инженеров скрывается в лесах с единственным шансом — построить ракету и улететь с Земли. Начни с ржавого бура и разберись, как добыть материалы, чтобы выжить и выбраться.
Собирай ресурсы, прокачивай станки и открывай технологические улучшения. Управляй процессами, строь элементы ракеты, отбивайся от враждебных дронов. ИИ не забудет о вас — с каждым днём он приближается. Тебе придётся грамотно распределять энергию, защищать лагерь и ускорять производство. Успеешь ли ты стартовать, пока Земля ещё цела?
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.