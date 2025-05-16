Описание

Побег Копателя — это выживание и постапокалиптический сим, где каждые пять минут ты копаешь, крафтишь и укрепляешь базу. Искусственный интеллект вышел из-под контроля, и теперь команда инженеров скрывается в лесах с единственным шансом — построить ракету и улететь с Земли. Начни с ржавого бура и разберись, как добыть материалы, чтобы выжить и выбраться.





Собирай ресурсы, прокачивай станки и открывай технологические улучшения. Управляй процессами, строь элементы ракеты, отбивайся от враждебных дронов. ИИ не забудет о вас — с каждым днём он приближается. Тебе придётся грамотно распределять энергию, защищать лагерь и ускорять производство. Успеешь ли ты стартовать, пока Земля ещё цела?