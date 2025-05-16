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Побег Копателя

Побег Копателя 1.1.0

Старый бур, новый мир и искусственный интеллект, что всё уничтожает
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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Platonov Dev.
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:35
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Побег Копателя — это выживание и постапокалиптический сим, где каждые пять минут ты копаешь, крафтишь и укрепляешь базу. Искусственный интеллект вышел из-под контроля, и теперь команда инженеров скрывается в лесах с единственным шансом — построить ракету и улететь с Земли. Начни с ржавого бура и разберись, как добыть материалы, чтобы выжить и выбраться.


Собирай ресурсы, прокачивай станки и открывай технологические улучшения. Управляй процессами, строь элементы ракеты, отбивайся от враждебных дронов. ИИ не забудет о вас — с каждым днём он приближается. Тебе придётся грамотно распределять энергию, защищать лагерь и ускорять производство. Успеешь ли ты стартовать, пока Земля ещё цела?


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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