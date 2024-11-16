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Loot Heroes: Fantasy RPG Games (Мод Меню)

Loot Heroes: Fantasy RPG Games (Мод Меню) 1.0.0.3398

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Версия:
1.0.0.3398
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
BoomBit Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 350 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
36
Скриншоты
Описание

Loot Heroes: Сражайся, улучшай, исследуй. Мир разорван трещиной, и темные создания заполонили таинственные леса и подземелья. Loot Heroes приглашает вас отправиться в эпическое приключение, где победы над монстрами приносят ценные награды. Улучшайте способности своих героев, собирайте мощное оружие и раскрывайте их суперспособности, чтобы стать настоящей легендой.


Исследуйте неизведанные земли в одиночку или объединяйтесь с друзьями для кооперативных сражений, увеличивая шансы на редкую добычу. Уникальные скины подчеркнут ваши достижения, а захватывающие PvE-режимы с ограниченным временем добавят азарта и новых вызовов. Вы готовы стать героем в этом мире хаоса?


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Высокая скорость атаки

Навык без перезарядки

Безлимитные все валюты

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 Теги темы: Мод меню

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