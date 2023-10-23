Описание

Команда отважных путешественников оказалась в зловещей ситуации, когда их корабль подвергся гневу морского бога Посейдона и был буквально выброшен на загадочный остров, окруженный аурой Рунического проклятия. Главный герой, Адриан, отправляется на исследование этого мистического острова, чтобы выяснить, что произошло с его спутниками и раскроить тайны проклятия. В Runic Curse выделяется динамичная боевая система, где уделяется внимание точности и стратегии в каждом боевом столкновении.





Управление выносливостью добавляет сложности, заставляя игроков размышлять о своих действиях. Уклонение и перекаты становятся не только методами уклонения, но и способами обрести моменты невосприимчивости к урону, что может быть решающим фактором в бою. Игра представляет собой тщательно проработанное сочетание магии и холодного оружия, а также включает в себя элементы ролевых игр, что делает ее захватывающей и увлекательной для игроков, готовых принять вызов и исследовать мир Рунического проклятия.



