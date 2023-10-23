android-1.ru / Игры / Экшен / Runic Curse (Мод Меню)
Runic Curse (Мод Меню)

Runic Curse (Мод Меню) 1.20

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.20
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Alexey Suslin
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 89 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
660
Скриншоты
Описание

Команда отважных путешественников оказалась в зловещей ситуации, когда их корабль подвергся гневу морского бога Посейдона и был буквально выброшен на загадочный остров, окруженный аурой Рунического проклятия. Главный герой, Адриан, отправляется на исследование этого мистического острова, чтобы выяснить, что произошло с его спутниками и раскроить тайны проклятия. В Runic Curse выделяется динамичная боевая система, где уделяется внимание точности и стратегии в каждом боевом столкновении.


Управление выносливостью добавляет сложности, заставляя игроков размышлять о своих действиях. Уклонение и перекаты становятся не только методами уклонения, но и способами обрести моменты невосприимчивости к урону, что может быть решающим фактором в бою. Игра представляет собой тщательно проработанное сочетание магии и холодного оружия, а также включает в себя элементы ролевых игр, что делает ее захватывающей и увлекательной для игроков, готовых принять вызов и исследовать мир Рунического проклятия.



Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Убийство одним ударом
  • Режим бога
  • Платная игра бесплатно
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню, Режим бога

Скачать Runic Curse (Мод Меню) v1.20 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Runic Curse (Мод Меню) 89 Мб Ссылка 2 89 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Battle Trains: Urgent Delivery (Полная версия)
Battle Trains: Urgent Delivery (Полная версия)
Version: 0.3.0
Graduate: Island Life (Мод, Много денег)
Graduate: Island Life (Мод, Много денег)
Version: 1.9
Operation Zombie D Episode-1 (Мод, Много патронов)
Operation Zombie D Episode-1 (Мод, Много патронов)
Version: 1.0.0
TurboFly HD (Полная версия)
TurboFly HD (Полная версия)
Version: 3.1c
Crafty Royale (Мод, Много денег)
Crafty Royale (Мод, Много денег)
Version: 1.1.0
Draw Rider Plus (Полная версия)
Draw Rider Plus (Полная версия)
Version: 9.8.4
Super Survivor (Мод, Много денег)
Super Survivor (Мод, Много денег)
Version: 1.1.4
Nonstop Fighter (Полная версия)
Nonstop Fighter (Полная версия)
Version: 0.01

Отзывы о Runic Curse (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив