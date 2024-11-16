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Crunchyroll: Eternights (Мод меню)

Crunchyroll: Eternights (Мод меню) 1.0.1

Романтика и выживание: найдите любовь в мире апокалипсиса
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 3.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

Eternights — это уникальная экшн-игра, где свидания и любовь переплетаются с ожесточённой борьбой за выживание. Доступная эксклюзивно для участников Crunchyroll® Game Vault, игра предлагает погрузиться в мир, где вы должны исследовать подземелья, собирать припасы и одновременно строить отношения с пятью харизматичными персонажами.


Сразитесь с заражёнными, которые стали смертельной угрозой для человечества, и откройте уникальные способности, сближаясь с вашими спутниками. Eternights объединяет захватывающее повествование, адреналиновые бои и элементы симулятора свиданий, чтобы подарить незабываемое приключение в мире, где каждый момент на счету.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Crunchyroll: Eternights (Мод меню) v1.0.1 MOD APK

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