Crunchyroll: Eternights (Мод меню) 1.0.1
Романтика и выживание: найдите любовь в мире апокалипсиса
Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Обновлено:
Сегодня, 00:10
Возраст:
Требуется места:
≈ 3.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Описание
Eternights — это уникальная экшн-игра, где свидания и любовь переплетаются с ожесточённой борьбой за выживание. Доступная эксклюзивно для участников Crunchyroll® Game Vault, игра предлагает погрузиться в мир, где вы должны исследовать подземелья, собирать припасы и одновременно строить отношения с пятью харизматичными персонажами.
Сразитесь с заражёнными, которые стали смертельной угрозой для человечества, и откройте уникальные способности, сближаясь с вашими спутниками. Eternights объединяет захватывающее повествование, адреналиновые бои и элементы симулятора свиданий, чтобы подарить незабываемое приключение в мире, где каждый момент на счету.
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Режим Бога
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