Описание

Eternights — это уникальная экшн-игра, где свидания и любовь переплетаются с ожесточённой борьбой за выживание. Доступная эксклюзивно для участников Crunchyroll® Game Vault, игра предлагает погрузиться в мир, где вы должны исследовать подземелья, собирать припасы и одновременно строить отношения с пятью харизматичными персонажами.





Сразитесь с заражёнными, которые стали смертельной угрозой для человечества, и откройте уникальные способности, сближаясь с вашими спутниками. Eternights объединяет захватывающее повествование, адреналиновые бои и элементы симулятора свиданий, чтобы подарить незабываемое приключение в мире, где каждый момент на счету.