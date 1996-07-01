Mobile Legends: Bang Bang 21.9.64.10601
Соревновательная MOBA на мобильных устройствах с командными боями 5 на 5 и уникальными героями
Mobile Legends: Bang Bang - это захватывающая мобильная игра в жанре MOBA (Многопользовательская онлайн боевая арена), предоставляющая игрокам возможность соревноваться в командных боях 5 на 5. В этой игре вы собираете свою команду и выбираете персонажей, называемых героями, каждый из которых обладает уникальными способностями и ролями в битве.
Главная цель Mobile Legends - разрушить базу противника, защищая при этом свою собственную. Игроки сражаются на трех линиях карты, выполняя разные задачи, такие как защита и разрушение башен, убийство монстров и вражеских героев, а также улучшение своего персонажа в течение матча.
Игра предоставляет широкий выбор героев, позволяя игрокам находить свой собственный стиль игры и строить тактику в зависимости от выбранного персонажа. Кроме того, она предлагает быстрое и увлекательное игровое действие, что делает ее идеальной для коротких сессий игры на мобильных устройствах.
• ОСНОВНОЙ ID БЕЗОПАСЕН, ЕСЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ РАЗБЛОКИРОВАТЬ СКИНЫ
* Визуальное меню esp *
— Линия
— Коробка
— Здоровье
— Имя
— Расстояние
— Герой
— Перезарядка врага [некоторое время сбоя]
— Предупреждение о рисовании кругов
— Визуальная проверка
— Коробка монстра
— Линия монстра
— Здоровье монстра
— Имя монстра
— Предупреждение о монстре
* Дополнительное меню esp *
— Иконка на миникарте (взлом Radar)
— Полоса здоровья
* Меню камеры *
– Fov камеры (слайдер 0~30)
* Меню умений Silents *
– Навыки V1 [legit]
– Навыки V2 [legit+]
– Навыки V3 [legit++]
– Навыки V4 [rage]
* Меню тишины и т. д. *
— Базовая атака
— Правописание
— Огненный выстрел
* Тип прицеливания *
– Расстояние до цели
– Самое низкое здоровье
– Самый низкий процент здоровья
– Дальность прицеливания (слайдер)
* Игровое меню *
- Разблокируйте все скины (РИСК БАН)
- Дополнительные 10 функций навыков героя
- Еще 15 функций автоматического комбо
- Нацельтесь на цели 7 функций
* Меню информации о комнате врага / товарищей по команде *
— Имя
— ID пользователя
— Отряд
— Ранг
— Герой
— Заклинание
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