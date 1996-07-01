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Mobile Legends: Bang Bang (Мод, Unlocked)

Mobile Legends: Bang Bang 21.9.64.10601

Unlocked

Соревновательная MOBA на мобильных устройствах с командными боями 5 на 5 и уникальными героями
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36
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Версия:
21.9.64.10601
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Moonton
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 165 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
66 845
Скриншоты
Описание

Mobile Legends: Bang Bang - это захватывающая мобильная игра в жанре MOBA (Многопользовательская онлайн боевая арена), предоставляющая игрокам возможность соревноваться в командных боях 5 на 5. В этой игре вы собираете свою команду и выбираете персонажей, называемых героями, каждый из которых обладает уникальными способностями и ролями в битве.


Главная цель Mobile Legends - разрушить базу противника, защищая при этом свою собственную. Игроки сражаются на трех линиях карты, выполняя разные задачи, такие как защита и разрушение башен, убийство монстров и вражеских героев, а также улучшение своего персонажа в течение матча.


Игра предоставляет широкий выбор героев, позволяя игрокам находить свой собственный стиль игры и строить тактику в зависимости от выбранного персонажа. Кроме того, она предлагает быстрое и увлекательное игровое действие, что делает ее идеальной для коротких сессий игры на мобильных устройствах.



Информация о модах

• ОСНОВНОЙ ID БЕЗОПАСЕН, ЕСЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ РАЗБЛОКИРОВАТЬ СКИНЫ


* Визуальное меню esp *
— Линия

— Коробка

— Здоровье

— Имя

— Расстояние

— Герой

— Перезарядка врага [некоторое время сбоя]

— Предупреждение о рисовании кругов

— Визуальная проверка

— Коробка монстра

— Линия монстра

— Здоровье монстра

— Имя монстра

— Предупреждение о монстре


* Дополнительное меню esp *
— Иконка на миникарте (взлом Radar)

— Полоса здоровья


* Меню камеры *
– Fov камеры (слайдер 0~30)


* Меню умений Silents *
– Навыки V1 [legit]

– Навыки V2 [legit+]

– Навыки V3 [legit++]

– Навыки V4 [rage]


* Меню тишины и т. д. *
— Базовая атака

— Правописание

— Огненный выстрел


* Тип прицеливания *
– Расстояние до цели

– Самое низкое здоровье

– Самый низкий процент здоровья

– Дальность прицеливания (слайдер)


* Игровое меню *
- Разблокируйте все скины (РИСК БАН)

- Дополнительные 10 функций навыков героя

- Еще 15 функций автоматического комбо

- Нацельтесь на цели 7 функций


* Меню информации о комнате врага / товарищей по команде *
— Имя

— ID пользователя

— Отряд

— Ранг

— Герой

— Заклинание

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Mobile Legends: Bang Bang (Мод, Unlocked) v21.9.64.10601 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Mobile Legends: Bang Bang (Мод, Unlocked) 165 Мб Ссылка 2 165 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Mobile Legends: Bang Bang (Мод, Unlocked)


Комментарии (13)
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Гость Fox
Гость Fox 7 октября 2024 21:58
Обновите игру
0
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Сергей Шек
Сергей Шек 18 марта 2024 19:26
а как меню то включить
+2
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Гость Даня
Гость Даня 19 июля 2023 02:56
Обновите пожалуйста до 1.7.96.8486
0
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Каннор
Каннор 9 июля 2023 13:16
Щяс проверим если не сработает каждый день подам минус лайк

Если сработает каждый день подам плюс лайк
+11
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Lensifal
Lensifal Администраторы 31 мая 2023 14:41
Егор,
постараемся скоро обновить
+6
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Егор
Егор 31 мая 2023 13:51
Обновите пажалуйста а так все хорошо жду обновы
+1
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Александр Прутской
Александр Прутской 15 ноября 2022 14:38
Зачем выставлять игры которые не заходят? Или нет мода.⛔
-3
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lika26
lika26 5 сентября 2022 07:13
Lensifal,
-7
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Lensifal
Lensifal Администраторы 5 сентября 2022 00:00
lika26, Тоже верно)
+5
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lika26
lika26 4 сентября 2022 16:04
В принципе в неё и без мода можно нормально играть. Там нет ничего сложного)
-4
Ответить
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