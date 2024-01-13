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Vegas Crime Simulator (Мод, Много денег)

Vegas Crime Simulator (Мод, Много денег) 6.4.5

38
3
Скачать (113 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Naxeex LLC
Версия:
6.4.5
Категория:
Без интернета / Экшен
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 113 Мб
id приложения:
com.mgc.miami.crime.simulator.two
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
38
Комментарии:
0
Просмотров:
8 290

Vegas Crime Simulator — это игра, которая привлекает внимание игроков своей криминальной атмосферой и аналогией с популярной серией Grand Theft Auto (GTA). В этой игре игроки погружаются в мир преступности и криминальных интриг Вегаса.


Главный акцент в Vegas Crime Simulator делается на соревновании между различными преступными персонажами, где только самые жестокие и хладнокровные смогут выжить и победить. Игроки становятся частью этого опасного мира, выполняя различные задания и миссии, связанные с криминалом, воровством и насилием.


В игре доступно множество видов оружия, транспортных средств и персонажей, что добавляет разнообразие и возможность игрокам создавать свои собственные истории в мире Вегаса. Наличие элементов экшена, стрельбы и криминальных действий делает Vegas Crime Simulator привлекательной для любителей адреналина и азарта.


Скриншоты

Информация о модах
  • Бесконечные деньги


 Теги темы: Много денег

Скачать Vegas Crime Simulator (Мод, Много денег) 6.4.5 взлом

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Скачать Vegas Crime Simulator (Мод, Много денег) 113 Мб Ссылка 2 113 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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