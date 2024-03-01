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Zombie Apocalypse: Shootout (Мод, Много денег)

Zombie Apocalypse: Shootout (Мод, Много денег) 1.37.11

14
4
Скачать (238 Мб)
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Stefania Rastegaeva
Версия:
1.37.11
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 238 Мб
id приложения:
com.RastleksGames.TheShootout
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
14
Комментарии:
0
Просмотров:
10 520

Захватывающая битва против нежити ждет вас в Zombie Apocalypse: Shootout. Чтобы остаться в живых в этой напряженной игре-стрелялке про зомби, вам нужно будет использовать различное оружие и стратегии. Действие игры происходит в мрачном будущем, и игроки должны собирать припасы и повышать свои способности, чтобы выжить. Когда придут зомби, сможете ли вы продержаться? Узнайте сейчас, играя! Одним из лучших качеств игры является интенсивный, быстро развивающийся игровой процесс Zombie Apocalypse: Shootout. 


Игроки должны сохранять самообладание, чтобы пережить натиск зомби. Различное оружие, как правило, такое как пистолеты, дробовики и штурмовые винтовки, имеет свои преимущества и недостатки в игре. Имея в своем распоряжении различные инструменты, игроки могут разрабатывать свои уникальные планы по выживанию в зомби-апокалипсисе. ьПостапокалиптический мир в Zombie Apocalypse: Shootout сам по себе фантастический. В игре представлены различные настройки, от пустынных городов и автомагистралей до лесных рощ и городских руин. Игроки будут исследовать эти настройки в поисках предметов первой необходимости, таких как еда, оружие и лекарства. Скрупулезное внимание к деталям и хорошо продуманная атмосфера игры будут держать игроков поглощенными и вложенными повсюду.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное количество денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Zombie Apocalypse: Shootout (Мод, Много денег) 1.37.11 взлом

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Скачать Zombie Apocalypse: Shootout (Мод, Много денег) 238 Мб Ссылка 2 238 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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