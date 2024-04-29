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Zombeast: Survival Zombie Shooter (Мод, Бесплатные покупки)

Zombeast: Survival Zombie Shooter (Мод, Бесплатные покупки) 0.37.2

121
33
Скачать (527 Мб)
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Требования:
Android 7.1 и выше
Разработчик:
CloudyCats
Версия:
0.37.2
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 527 Мб
id приложения:
com.akpublish.zombie
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
121
Комментарии:
3
Просмотров:
89 744

Zombeast предлагает игрокам не просто очередное выживание среди орд зомби, но уникальный игровой опыт в атмосферном мире постапокалипсиса. Этот мир полон неожиданностей и опасностей, где каждый зомби имеет свои особенности, требующие от игрока продуманных тактик и стратегий.


С каждой успешно пройденной миссией вы будете раскрывать новые возможности, оружие и умения для своего персонажа. Это не только делает игровой процесс более увлекательным, но и позволяет каждому игроку выбрать свой уникальный путь и стиль игры. Zombeast особенно выделяется благодаря своему графическому исполнению и детализированной среде. Захватывающие локации, реалистичные анимации и звуковые эффекты создают настоящую атмосферу апокалипсиса.


Для тех, кто ищет не просто развлечение, но и вызов, эта игра станет идеальным выбором. Не зависящий от интернета режим позволяет наслаждаться Zombeast в любое время и в любом месте. Затягивающий и захватывающий, этот мир ждет, чтобы вы вступили в него и доказали, что даже в условиях апокалипсиса у вас есть то, что нужно, чтобы выжить и победить!


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • режим бога
  • Неограниченная монета
  • Неограниченный драгоценный камень
  • Неограниченные головоломки
  • Неограниченное количество очков навыков
  • Неограниченная энергия
  • Неограниченные боеприпасы
  • Объявления удалены



 Теги темы: Бесплатные покупки, Встроенный кэш, Зомби, Выживание

Скачать Zombeast: Survival Zombie Shooter (Мод, Бесплатные покупки) 0.37.2 взлом

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Скачать Zombeast: Survival Zombie Shooter (Мод, Бесплатные покупки)
527 Мб
Ссылка 2
527 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Zombeast: Survival Zombie Shooter (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (3)
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Гость Alex
Гость Alex 15 апреля 2023 10:35
Верно. Стоит тронуть кнопку включения мод, игра ломается. Можно чуть чуть поиграть, если пользоваться ей только в момент загрузки игры, но всё равно дошёл до 11 уровня и игра поломалась. А жаль. Очень удобное МОД-меню.
+6
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Гость Сергей
Гость Сергей 26 марта 2023 20:13
Модменю ваше не пашет,игра сразу пишет повреждены данные,установите оригинал с маркета.
Если кнопкой мода не пользоваться,то игра работает!!!
+8
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Алексей
Алексей 3 июля 2022 09:02
Забаняли после обучения.
+4
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