Bad 2 Bad: Apocalypse — это продолжение неизменно популярной и отмеченной наградами серии игр Bad 2 Bad, в которой геймеры оказываются в опасном положении, спасая мир. В игре 12 совершенно новых уровней и различные элементы RPG, такие как многочисленные боссы, побочные квесты и многое другое.





Могущественный главный герой способен защитить Землю от этого ужасающего зомби-апокалипсиса с оружием, особыми способностями и даже настоящим огнестрельным оружием в своем распоряжении! Игра обеспечивает часы занимательного геймплея.