Bad 2 Bad: Apocalypse (Мод, Много патронов) 3.0.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DAWINSTONE
Версия:
3.0.6
Обновлено:
Сегодня, 14:34
Возраст:
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
7
Просмотров:
13 377
Bad 2 Bad: Apocalypse — это продолжение неизменно популярной и отмеченной наградами серии игр Bad 2 Bad, в которой геймеры оказываются в опасном положении, спасая мир. В игре 12 совершенно новых уровней и различные элементы RPG, такие как многочисленные боссы, побочные квесты и многое другое.
Могущественный главный герой способен защитить Землю от этого ужасающего зомби-апокалипсиса с оружием, особыми способностями и даже настоящим огнестрельным оружием в своем распоряжении! Игра обеспечивает часы занимательного геймплея.
Информация о модах
МОД 1
- МЕНЮ МОДОВ
- Неограниченное количество пуль
- Нет компакт-диска с навыками
- Множитель урона
- Режим Бога
МОД 2
- МЕНЮ МОДОВ
- Персонажи не будут ранены
- Бесконечные пули
- Бесконечная граната (когда вам нужно сделать гранату, вы можете закрыть эту функцию)
- Взрыв урона
- Использование расходных материалов не уменьшится
- Использование материалов не будет уменьшено, а увеличится
- Получение опыта в десять раз превышает оригинал
- Бесконечная энергия
- Ускорьте скорость игры
Скачать Bad 2 Bad: Apocalypse (Мод, Много патронов) 3.0.6 взлом
Скачать из Google Play
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство