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Bad 2 Bad: Apocalypse (Мод, Много патронов)

Bad 2 Bad: Apocalypse (Мод, Много патронов) 3.0.6

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5
Скачать (200 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DAWINSTONE
Версия:
3.0.6
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 200 Мб
id приложения:
com.dawinstone.b2ba
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
7
Просмотров:
13 377

Bad 2 Bad: Apocalypse — это продолжение неизменно популярной и отмеченной наградами серии игр Bad 2 Bad, в которой геймеры оказываются в опасном положении, спасая мир. В игре 12 совершенно новых уровней и различные элементы RPG, такие как многочисленные боссы, побочные квесты и многое другое.


Могущественный главный герой способен защитить Землю от этого ужасающего зомби-апокалипсиса с оружием, особыми способностями и даже настоящим огнестрельным оружием в своем распоряжении! Игра обеспечивает часы занимательного геймплея.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МЕНЮ МОДОВ
  • Неограниченное количество пуль
  • Нет компакт-диска с навыками
  • Множитель урона
  • Режим Бога

МОД 2

  • МЕНЮ МОДОВ
  • Персонажи не будут ранены
  • Бесконечные пули
  • Бесконечная граната (когда вам нужно сделать гранату, вы можете закрыть эту функцию)
  • Взрыв урона
  • Использование расходных материалов не уменьшится
  • Использование материалов не будет уменьшено, а увеличится
  • Получение опыта в десять раз превышает оригинал
  • Бесконечная энергия
  • Ускорьте скорость игры
 Теги темы: Много патронов

Скачать Bad 2 Bad: Apocalypse (Мод, Много патронов) 3.0.6 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1 200 Мб MOD V2 200 Мб MOD V1 (Ссылка 1) 200 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 200 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Bad 2 Bad: Apocalypse (Мод, Много патронов)


Комментарии (7)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 4 февраля 2024 01:48
Гость илья, спасибо за отзыв
0
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Гость илья
Гость илья 3 февраля 2024 18:33
незнаю как у всех у меня все норм огромное спасибо разработчикам и взломщикам, здоровья вам и храни вас господь
+1
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Эчио Ассасин
Эчио Ассасин 4 апреля 2023 06:21
Мод 2 не работает гогда я нажимаю мод муню он выкидывать из игры пачему
+2
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INTERSTELLAR
INTERSTELLAR 3 апреля 2023 21:15
Приветствую. Мод2 не работает. При нажатии на любой из выбора функции мода, вылет из игры...
+2
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Гость
Гость 29 марта 2023 01:42
Вылетает второй мод при нажатии на любой пункт, а от первого нет смысла
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 22 марта 2023 00:28
Алексей, Хм, печально, проблемы могут быть самые разнообразные:(
-3
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Алексей
Алексей 21 марта 2023 15:16
Мод 2 у меня чёт не работает. При нажатии на (допустим) большой урон, игра сразу вылетает. И так со всеми пунктами. Мод 1 работает нормально.
+3
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