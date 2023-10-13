Описание

Stickman Spear Legend — это 2D-ролевая игра, насыщенная действием, которая выделяется своим уникальным художественным стилем и геймплеем. Вы погрузитесь в мир мистики и сверхъестественных сил, где вам предстоит сражаться с бесчисленными врагами, восстанавливать реликвии и совершенствовать свое боевое мастерство. Уничтожение сил зла для вашей родины — это эпический опыт, который вы никогда не забудете.





Оденьтесь могучим и отважным воином и вступите в битву с дьяволами, победив их в этой древней ролевой игре. Добывайте мощное оружие, которое увеличивает вашу силу и побеждает демонические силы. Зарабатывайте деньги, чтобы сделать свой милый дом безопаснее, сильнее и красивее. Приготовьтесь к эпическим сражениям на поле боя!