ATSS 2: Offline Shooting Games (мод, Режим бога) 0.6.5
Вы хотите отдохнуть от старых скучных и повторяющихся игр про стрельбу и войну? Тогда вам, вероятно, стоит попробовать рукопашный бой высокого уровня. В ATSS 2: Retribution Advanced Arsenal перестрелки никогда не перестают быть напряженными и стремительными.
Вы можете играть в ATSS 2, бесплатную ролевую онлайн-игру, в любое время и в любом месте. Techhouse рада предложить динамичный тактический шутер от первого лица, а также шутер от третьего лица.
В шутер от первого лица ATSS 2 COOP можно играть без активного подключения к Интернету, поскольку это офлайн-игра. ATSS 2 предлагает передовой, интенсивный, автономный военный шутер и боевой геймплей, который предоставит вам больше разнообразных острых ощущений, а также огромное поле битвы с захватывающей перестрелкой. Действие в этой игре может быть воспроизведено как онлайн, так и офлайн. Бесплатные офлайн-игры, такие как Warzone State, заставят вас почувствовать, что вы должны записаться в армию и внести свой вклад в арсенал.
Если вы хотите разблокировать больше оружия и типов игр, придерживайтесь целей разделенных ворот или зоны боя так долго, как вам нравится. Если вы ищете забавную игру-стрелялку, в которую можно играть небрежно или относиться к ней более серьезно, это фантастический вариант. Почувствуйте адреналин опытных снайперов, уничтожающих волны врагов из самых современных винтовок в онлайн-играх-стрелялках с подключением к Интернету или без него.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Бог Мод
- Неограниченные боеприпасы
- Без отдачи
- Убить одним ударом
- Неограниченная энергия
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