Описание

Полиция постоянно идет по вашему следу, так что вы должны уклоняться от их безжалостной погони, меняя одежду и свое лицо, как гениальный преступник. Так что, если вы недостаточно умны, эта игра может показаться вам слишком простой!





Откройте для себя интерактивные головоломки с открытым миром и захватывающие миссии в Dude Theft Wars Mod APK. Благодаря большому открытому миру, интерактивному автономному повествовательному режиму и многопользовательскому режиму со свободным перемещением никогда не бывает скучно. В игре вы будете решать головоломки и убегать от полиции по всему миру, наслаждаясь захватывающим опытом.





Dude Theft Wars Mod APK предлагает бесконечные часы веселья с уникальным игровым процессом, увлекательной средой и изобретательными головоломками в глобальном масштабе. Отправьте сообщение своим друзьям, чтобы они присоединились к эпическому приключению, которое





Dude Theft Wars Online FPS Sandbox Simulator BETA - бурный экшн для Android-устройств с кубической графикой от первого лица, большим открытым миром и игровым процессом, похожим на GTA. Здесь игрок может делать то, что хочет. В его распоряжении огромный арсенал оружия, большой флот и прекрасная локация. Если вы воспользуетесь всеми функциями, вы сможете превратиться в непримиримого преступника, мирного гражданина или сумасшедшего жителя, сеющего хаос на улицах города и объявляющего войну полиции.

