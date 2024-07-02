PACIFIC WARSHIPS: Морской Шутер ПвП (Мод, Много патронов) 1.1.26
Версия:
1.1.26
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
GDCompany
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:41
Возраст:
Требуется места:
≈ 350 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 173
PACIFIC WARSHIPS: Морской Шутер ПвП (Мод, Много патронов) - Встречайте лучший и бесплатный ПВП-шутер на военной технике. Это великолепный онлайн-симулятор флота на андроид, здесь вы сможете принимать участие в уникальных морских сражениях с игроками со всего мира. Уничтожайте врага торпедами, ракетами, бомбами и другим оружием. Набирайте очки и деньги, чтобы модернизировать свой корабль или выполнить полную замену и сражаться с более мощным оружием и улучшенной броней корабля.
Информация о модах
Неограниченный боезапас.
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