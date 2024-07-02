PACIFIC WARSHIPS: Морской Шутер ПвП (Мод, Много патронов) - Встречайте лучший и бесплатный ПВП-шутер на военной технике. Это великолепный онлайн-симулятор флота на андроид, здесь вы сможете принимать участие в уникальных морских сражениях с игроками со всего мира. Уничтожайте врага торпедами, ракетами, бомбами и другим оружием. Набирайте очки и деньги, чтобы модернизировать свой корабль или выполнить полную замену и сражаться с более мощным оружием и улучшенной броней корабля.