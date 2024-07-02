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PACIFIC WARSHIPS: Морской Шутер ПвП (Мод, Много патронов)

PACIFIC WARSHIPS: Морской Шутер ПвП (Мод, Много патронов) 1.1.26

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Версия:
1.1.26
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
GDCompany
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 350 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 173

PACIFIC WARSHIPS: Морской Шутер ПвП (Мод, Много патронов) - Встречайте лучший и бесплатный ПВП-шутер на военной технике. Это великолепный онлайн-симулятор флота на андроид, здесь вы сможете принимать участие в уникальных морских сражениях с игроками со всего мира. Уничтожайте врага торпедами, ракетами, бомбами и другим оружием. Набирайте очки и деньги, чтобы модернизировать свой корабль или выполнить полную замену и сражаться с более мощным оружием и улучшенной броней корабля.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченный боезапас.

 Теги темы: Военные, Встроенный кэш

Скачать PACIFIC WARSHIPS: Морской Шутер ПвП (Мод, Много патронов) 1.1.26 взлом

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Скачать PACIFIC WARSHIPS: Морской Шутер ПвП (Мод, Много патронов) 350 Мб Ссылка 2 350 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о PACIFIC WARSHIPS: Морской Шутер ПвП (Мод, Много патронов)


Комментарии (1)
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Гость сергей
Гость сергей 6 апреля 2023 05:16
мод не работает
+1
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