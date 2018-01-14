Rise of Steel имитирует жизнь машин, которые могут принимать самые разные формы и сражаться с жителями города. Они пытаются создать настоящее поле битвы, где железная руда становится правителем. Однако это непросто, когда появляется так много машин. Жестокая конкуренция начинается с первых миссий по уничтожению. Игрок управляет своей машиной, чтобы углубиться в локацию и выполнить поставленную задачу.





В образе бронированного воина игрок будет путешествовать по различным районам города и искать возможности для выполнения миссий, поставленных Rise of Steel. Однако вы также можете преобразовать форму, чтобы сделать ее гладкой. Сфера с абсолютной прочностью может затруднить передвижение полиции, а автомобиль будет формой, позволяющей легко обойти наблюдение системы безопасности. Игроки также могут превратиться в самолет и быстро передвигаться.







