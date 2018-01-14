android-1.ru / Игры / На русском / Rise of Steel (Мод, Много денег)
Rise of Steel (Мод, Много денег)

Rise of Steel (Мод, Много денег) 2.7.4

27
9
Скачать (86 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
2.7.4
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Naxeex Robots
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 86 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
11 701

Rise of Steel имитирует жизнь машин, которые могут принимать самые разные формы и сражаться с жителями города. Они пытаются создать настоящее поле битвы, где железная руда становится правителем. Однако это непросто, когда появляется так много машин. Жестокая конкуренция начинается с первых миссий по уничтожению. Игрок управляет своей машиной, чтобы углубиться в локацию и выполнить поставленную задачу.


В образе бронированного воина игрок будет путешествовать по различным районам города и искать возможности для выполнения миссий, поставленных Rise of Steel. Однако вы также можете преобразовать форму, чтобы сделать ее гладкой. Сфера с абсолютной прочностью может затруднить передвижение полиции, а автомобиль будет формой, позволяющей легко обойти наблюдение системы безопасности. Игроки также могут превратиться в самолет и быстро передвигаться.




Скриншоты

Информация о модах

  • МОД МЕНЮ
  • БЕЗ РЕКЛАМЫ
  • СКОРОСТЬ ИГРЫ
  • НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ
 Теги темы: Много денег

Скачать Rise of Steel (Мод, Много денег) 2.7.4 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Rise of Steel (Мод, Много денег) 86 Мб Ссылка 2 86 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Pixel Z World (Мод, Бесплатные покупки)
Pixel Z World (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 35.5.0
Stickman Falling (Мод, Бесплатные покупки)
Stickman Falling (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 2.43
Время игры с Поппи (Мод, Без рекламы)
Время игры с Поппи (Мод, Без рекламы)
Версия: 1.0.4
Endless Nightmare 1: Home (Мод, Unlocked)
Endless Nightmare 1: Home (Мод, Unlocked)
Версия: 1.1.5
Темница летописец (Dungeon Chronicle) (Мод, Тупые боты)
Темница летописец (Dungeon Chronicle) (Мод, Тупые боты)
Версия: 3.17
Craft of Survival - Immortal (Мод, Один удар)
Craft of Survival - Immortal (Мод, Один удар)
Версия: 5.5
Девчонки на роликах (Мод, Unlocked)
Девчонки на роликах (Мод, Unlocked)
Версия: 1.4.2
Idle магнат: космос-команда (Мод, Много денег)
Idle магнат: космос-команда (Мод, Много денег)
Версия: 1.14.18

Отзывы о Rise of Steel (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив