Версия:
35.5.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PixelStar Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:51
Возраст:
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 685
Описание
Pixel Z Hunter2 3D — лучшая игра для хардкорных геймеров, которые хотят показать свои навыки и всегда ищут новые вызовы. Если вы хардкорный геймер и любите шутеры от первого лица, то эта игра для вас! В Pixel Z Hunter2 3D есть разнообразное оружие, транспортные средства и враги, чтобы держать вас в напряжении. Враги бывают всех форм и размеров, от зомби до пауков-мутантов. Нет никаких ограничений относительно того, что появится дальше! Откройте для себя лучшие развлечения с Pixel Z Hunter2 3D! Потрясающая графика, адреналиновый геймплей и многочасовые миссии, основанные на миссиях, делают эту игру лучшей на рынке. Загрузите Pixel Z Hunter2 3D прямо сейчас!
Информация о модах
Бесплатные покупки
Показать полностью
Скачать Pixel Z World (Мод, Бесплатные покупки) v35.5.9 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer