Craft of Survival - Immortal (Мод, Один удар) 5.5
Craft Survival Game — игра на выживание с крафтом и управлением ресурсами. Эта игра основана на концепции «выживания», где вам предстоит построить собственное убежище. Вы также можете собирать ресурсы из окружающей среды, такие как дерево, камень и рыба. Эта игра в настоящее время находится в стадии альфа-тестирования, и мы ищем талантливых и активных участников. Вы можете работать над проектом в качестве волонтера, полный или неполный рабочий день (зависит от уровня вашей квалификации), но если вы это сделаете, то, пожалуйста, свяжитесь с нами. Веселиться!
Вы можете использовать ресурсы для создания таких предметов, как инструменты, оружие, еда и одежда для себя или других. Если вы заблудились в пустыне, вы также можете использовать свое воображение, чтобы построить убежище, которое защитит вас от непогоды. Свободная игра: если вы хотите исследовать пустыню, обязательно узнайте, где находится еда, вода и убежище. Вот список ресурсов, в котором указано, что вы можете использовать для изготовления предметов вручную. Основные предметы: фетровые шляпы, расшитые бисером шарфы, тканевые пальто, тканевые брюки/топы/блузки.
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- Режим бога
- Глупые враги
- Максимальная долговечность
MOD V2
ВЫСОКИЙ БАН РИСК МОД
- МОД МЕНЮ
- Инъекция HP (мгновенная регенерация HP, когда вы потеряли HP)
- Прочность оружия и доспехов не уменьшается.
Информация:
«Прочность оружия и доспехов не уменьшается» необходимо включить перед входом на карту, иначе это не будет применяться.
Вы можете открыть настройки в меню модов и поставить галочку «Сохранить настройки функций», чтобы она всегда была включена.
Скачать Craft of Survival - Immortal (Мод, Один удар) 5.5 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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