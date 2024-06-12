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Craft of Survival - Immortal (Мод, Один удар)

Craft of Survival - Immortal (Мод, Один удар) 5.5

70
20
Скачать (1.5 Гб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
101XP LIMITED
Версия:
5.5
Категория:
Без интернета / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
id приложения:
com.action.survival.craft.rpg
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
70
Комментарии:
82
Просмотров:
56 357

Craft Survival Game — игра на выживание с крафтом и управлением ресурсами. Эта игра основана на концепции «выживания», где вам предстоит построить собственное убежище. Вы также можете собирать ресурсы из окружающей среды, такие как дерево, камень и рыба. Эта игра в настоящее время находится в стадии альфа-тестирования, и мы ищем талантливых и активных участников. Вы можете работать над проектом в качестве волонтера, полный или неполный рабочий день (зависит от уровня вашей квалификации), но если вы это сделаете, то, пожалуйста, свяжитесь с нами. Веселиться!


Вы можете использовать ресурсы для создания таких предметов, как инструменты, оружие, еда и одежда для себя или других. Если вы заблудились в пустыне, вы также можете использовать свое воображение, чтобы построить убежище, которое защитит вас от непогоды. Свободная игра: если вы хотите исследовать пустыню, обязательно узнайте, где находится еда, вода и убежище. Вот список ресурсов, в котором указано, что вы можете использовать для изготовления предметов вручную. Основные предметы: фетровые шляпы, расшитые бисером шарфы, тканевые пальто, тканевые брюки/топы/блузки.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим бога
  • Глупые враги
  • Максимальная долговечность

MOD V2


ВЫСОКИЙ БАН РИСК МОД

  • МОД МЕНЮ
  • Инъекция HP (мгновенная регенерация HP, когда вы потеряли HP)
  • Прочность оружия и доспехов не уменьшается.

Информация:

«Прочность оружия и доспехов не уменьшается» необходимо включить перед входом на карту, иначе это не будет применяться.

Вы можете открыть настройки в меню модов и поставить галочку «Сохранить настройки функций», чтобы она всегда была включена.

 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Craft of Survival - Immortal (Мод, Один удар) 5.5 взлом

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MOD V2 1.5 Гб MOD V2 (Ссылка 2) 1.5 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Craft of Survival - Immortal (Мод, Один удар)


Комментарии (82)
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. . .
. . . 9 декабря 2023 23:25
Этот мод нуждается в очень серьёзной доработке, попробовал с начала пойти в красную локацию где есть очень сильные броня и оружие и так же босс, если включить в меню все моды и так же урон на максимум, при ударе, у этого босса падает жизнь совсем не много, далее его как бы бьёшь, но здоровье его не понижается, а если выключить моды, то этот босс убивает с 1 удара, так же, если обычные мобы, и когда включен режим бессмертия но выключен режим тупых ботов, мобы всё равно наносят урон, и очень ощутимый, вывод: режим бессмертия не работает. Ещё проблема что с ними нельзя пройти некоторые задания (может и не некоторые) в основном сюжету. Вобщем как сказал, мод нуждается в очень серьёзной доработке, будем ждать доработок
+2
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Rafo
Rafo 8 июня 2023 07:29
Обновите мод ,не пускает
+9
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Виктория
Виктория 15 мая 2023 04:20
Здравствуйте. Спасибо за мод, очень помогает в прохождении игры. Единственный минус - на таких боссах как Поглотитель и Кармак мод не работает корректно, если не выключить "тупых ботов", домаг по ним не проходит, но в таком случае они сносят тебя с одного удара, не смотря что здоровье +3К. Очень прошу исправить.
Ещё раз спасибо за мод.
+2
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DEMONTARIUS
DEMONTARIUS 9 мая 2023 03:43
Проблема с добиванием босса, пошёл сразу на самый сильный уровень к демону с тентаклями и что получилось пробил значит около 20% и всё, потом слышно что касания с оружием есть но урон не проходит решил поставить на авто отаку но минут 10 он бил без каких либо результатов нужно что-то делать или менять на убийство с одного удара так как множитель не работает как надо
0
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Bakow
Bakow 1 мая 2023 00:55
Здравствуйте! Можете сделать мод на энергии
-2
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Источник
Источник 12 апреля 2023 02:57
Lensifal,
Понял, а можно ли как то сделать с последним пунктом мода, бесконечность оружия и брони, по другому сделать, например как раньше 999999 маг защита и 999999 физ защита и они не ломались тогда бы лучше было бы, но я от знакомого модератора слышал что нельзя никак щась такое сделать, ну так в надежде кинул вдруг получится у вас))
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 11 апреля 2023 00:22
Источник, Должно быть то, что сейчас в описании зачеркнуто
+1
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Источник
Источник 10 апреля 2023 00:44
Lensifal, а можно узнать что будет во 2 моде, только не говорите что будет все тоже самое ?
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 19 марта 2023 23:08
Алексей, Здравствуйте, скоро выйдет вторая версия мода :)
+3
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Алексей
Алексей 19 марта 2023 05:58
Здравствуйте, спасибо за обновление мода.Не могли бы вы сделать мод на энергию?

Мод сломан,из пяти ударов по мобу проходит один,враги то атакуют,то нет .непонятная табличка висит возле иконки персонажа и не убирается,исправьте пожалуйста
+1
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