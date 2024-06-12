Craft Survival Game — игра на выживание с крафтом и управлением ресурсами. Эта игра основана на концепции «выживания», где вам предстоит построить собственное убежище. Вы также можете собирать ресурсы из окружающей среды, такие как дерево, камень и рыба. Эта игра в настоящее время находится в стадии альфа-тестирования, и мы ищем талантливых и активных участников. Вы можете работать над проектом в качестве волонтера, полный или неполный рабочий день (зависит от уровня вашей квалификации), но если вы это сделаете, то, пожалуйста, свяжитесь с нами. Веселиться!





Вы можете использовать ресурсы для создания таких предметов, как инструменты, оружие, еда и одежда для себя или других. Если вы заблудились в пустыне, вы также можете использовать свое воображение, чтобы построить убежище, которое защитит вас от непогоды. Свободная игра: если вы хотите исследовать пустыню, обязательно узнайте, где находится еда, вода и убежище. Вот список ресурсов, в котором указано, что вы можете использовать для изготовления предметов вручную. Основные предметы: фетровые шляпы, расшитые бисером шарфы, тканевые пальто, тканевые брюки/топы/блузки.