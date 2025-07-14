Homicide Squad: найди улики (Мод, много денег) v2.35.6700
Homicide Squad: Поиск скрытых предметов и улик - Это не просто игра, А захватывающие приключение с запутанными историями и поиском улик на мете преступления. Найдите всё необходимое и раскрывайте самые запутанные дела, решайте дела с опытным детективом ФБР Турино. В их обязанности входит сбор доказательств, анализ событий, общение со свидетелями и персоналом, проведение расследований и предъявление обвинений истинным виновным. А потом их ждал новый день и новая сцена.
В этой интересной игре вы отправитесь расследовать целую серию убийств, только вы сможете заметить что, что не смогли увидеть другие.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.