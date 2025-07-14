Описание

Homicide Squad: Поиск скрытых предметов и улик - Это не просто игра, А захватывающие приключение с запутанными историями и поиском улик на мете преступления. Найдите всё необходимое и раскрывайте самые запутанные дела, решайте дела с опытным детективом ФБР Турино. В их обязанности входит сбор доказательств, анализ событий, общение со свидетелями и персоналом, проведение расследований и предъявление обвинений истинным виновным. А потом их ждал новый день и новая сцена.

В этой интересной игре вы отправитесь расследовать целую серию убийств, только вы сможете заметить что, что не смогли увидеть другие.