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Homicide Squad: найди улики (Мод, много денег)

Homicide Squad: найди улики (Мод, много денег) v2.35.6700

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Версия:
2.35.6700
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
G5 Entertainment
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Вчера, 22:09
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 144 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 979
Описание

Homicide Squad: Поиск скрытых предметов и улик - Это не просто игра, А захватывающие приключение с запутанными историями и поиском улик на мете преступления. Найдите всё необходимое и раскрывайте самые запутанные дела, решайте дела с опытным детективом ФБР Турино. В их обязанности входит сбор доказательств, анализ событий, общение со свидетелями и персоналом, проведение расследований и предъявление обвинений истинным виновным. А потом их ждал новый день и новая сцена.

В этой интересной игре вы отправитесь расследовать целую серию убийств, только вы сможете заметить что, что не смогли увидеть другие.


Информация о модах

Ссылки на скачивание модов удалены по просьбе правообладателей.

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 Теги темы: Много денег, поиск предметов

Скачать Homicide Squad: найди улики (Мод, много денег) v2.35.6700 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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