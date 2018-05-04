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Heroics (Мод, Бесплатные покупки)

Heroics (Мод, Бесплатные покупки) 4.5.18

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Скачать (111 Мб)
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Версия:
4.5.18
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
LETSTRYGAMES
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
24 362

Heroics Epic Legend of Archero - это захватывающая игра, которая позволит вам погрузиться в мир героев и таинственных приключений. В этой игре вы будете исследовать разнообразные места, понимая глубину миссии, которую выполняют герои.


Одна из основных целей игры - расширить свои знания и навыки. Вы будете стремиться увеличить свои силы и стать мощным героем. Вас ждет множество возможностей для роста и развития. Каждый шаг, каждое сражение будет приносить вам новые знания и опыт. Мир игры вдохновит вас на постоянные битвы и расширение своих горизонтов. Вы столкнетесь с удивительными существами и мистическими способностями, которые добавят в игру дополнительную атмосферу таинственности. Вам также предстоит исследовать множество нерасказанных историй, которые ожидают вашего открытия.


Heroics Epic Legend of Archero предлагает захватывающий игровой опыт, где вы станете героем и сможете раскрыть все свои возможности. Погрузитесь в увлекательный мир игры, где каждый момент будет принимать решающее значение для вашего успеха. Станьте героем и отправляйтесь на эпическое путешествие в Heroics Epic Legend of Archero!


Скриншоты

Информация о модах

  • МОД МЕНЮ
  • Бесплатный шоппинг
  • Множитель урона
  • Режим бога
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Heroics (Мод, Бесплатные покупки) 4.5.18 взлом

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MOD V1 111 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 111 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Heroics (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (4)
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admin
admin 8 марта 2024 12:38
2 года моду. И как не качало дополнительный контент так и не качает. Зачем его обновляют, если не работает?
0
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Гость Сергей
Гость Сергей 7 апреля 2023 11:44
Обновление не качает,требует удалить и из плеймейкера скачать что делать?
0
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Mezeto
Mezeto 24 мая 2022 21:00
У меня обновы не качает, пишет нет подключения к нету 
0
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Шайтан
Шайтан 3 августа 2021 17:01
Обман денег нету
+4
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