Принимайте участия в сражениях на арене против одного реального игрока. Только один человек сможет уйти отсюда победителем. Вам даётся определённое время, нужно победить своего соперника в кротчайшие сроки и забрать титул победителя. Кроме того, за победу вы получите опыт, деньги и конечно же прокачиваете уровень.





В вашем распоряжении будет огромный выбор футуристического вооружения которое можно покупать и использовать на аренах. Самые разнообразные виды оружия требуют свою уникальную стратегию сражения, научитесь определять правильную стратегию и вы будете побеждать чаще.