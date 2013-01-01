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Gridpunk - Battle Arena (Мод, Бесплатные покупки)

Gridpunk - Battle Arena (Мод, Бесплатные покупки) 1.1.13

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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
neverGames
Версия:
1.1.13
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 134 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 000

Принимайте участия в сражениях на арене против одного реального игрока. Только один человек сможет уйти отсюда победителем. Вам даётся определённое время, нужно победить своего соперника в кротчайшие сроки и забрать титул победителя. Кроме того, за победу вы получите опыт, деньги и конечно же прокачиваете уровень.


В вашем распоряжении будет огромный выбор футуристического вооружения которое можно покупать и использовать на аренах. Самые разнообразные виды оружия требуют свою уникальную стратегию сражения, научитесь определять правильную стратегию и вы будете побеждать чаще.


Скриншоты

Информация о модах

Вид с дрона, неограниченный MP

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Скачать Gridpunk - Battle Arena (Мод, Бесплатные покупки) 1.1.13 взлом

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Скачать Gridpunk - Battle Arena (Мод, Бесплатные покупки) 134 Мб Ссылка 2 134 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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