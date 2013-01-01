Gridpunk - Battle Arena (Мод, Бесплатные покупки) 1.1.13
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
neverGames
Версия:
1.1.13
Обновлено:
Вчера, 23:42
Возраст:
Требуется места:
≈ 134 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 000
Принимайте участия в сражениях на арене против одного реального игрока. Только один человек сможет уйти отсюда победителем. Вам даётся определённое время, нужно победить своего соперника в кротчайшие сроки и забрать титул победителя. Кроме того, за победу вы получите опыт, деньги и конечно же прокачиваете уровень.
В вашем распоряжении будет огромный выбор футуристического вооружения которое можно покупать и использовать на аренах. Самые разнообразные виды оружия требуют свою уникальную стратегию сражения, научитесь определять правильную стратегию и вы будете побеждать чаще.
Информация о модах
Вид с дрона, неограниченный MP
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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