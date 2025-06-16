Описание

Shadowgun Legends — самый многообещающий онлайн-шутер от первого лица на рынке. Он откроет для вас фэнтезийную вселенную с первоклассными перестрелками. Вы определенно не найдете более привлекательной стрелялки, чем эта.





Благодаря превосходной графике, захватывающему геймплею и новым механизмам управления и прокачки вы не сможете оторвать глаз от экрана. Играть в Shadowgun Legends — это то же самое, что играть во все ваши любимые шутеры от первого лица, но с множеством дополнительных функций и нововведений, о которых вы никогда не думали раньше.





Онлайн-шутер от первого лица с фантастической графикой, наполненным адреналином геймплеем и многим другим. Игра предлагает вам фантастический мир для исследования, а также разнообразное оружие с множеством вариантов настройки. Повышайте уровень своего персонажа, чтобы разнообразить игровой процесс. Почувствуйте атмосферу ролевого шутера.





Игра доступна в Steam и в настоящее время предлагает бесплатную модель с платными обновлениями и пакетами контента, которые вы можете купить один раз или подписаться, если это вам больше подходит.