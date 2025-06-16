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SHADOWGUN LEGENDS (Мод, тупые боты)

SHADOWGUN LEGENDS (Мод, тупые боты) 1.5.4

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Версия:
1.5.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
MADFINGER Games
Категория:
Экшен / Онлайн игры
Обновлено:
Сегодня, 14:03
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.1 ГБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 174
Скриншоты
Описание

Shadowgun Legends — самый многообещающий онлайн-шутер от первого лица на рынке. Он откроет для вас фэнтезийную вселенную с первоклассными перестрелками. Вы определенно не найдете более привлекательной стрелялки, чем эта.


Благодаря превосходной графике, захватывающему геймплею и новым механизмам управления и прокачки вы не сможете оторвать глаз от экрана. Играть в Shadowgun Legends — это то же самое, что играть во все ваши любимые шутеры от первого лица, но с множеством дополнительных функций и нововведений, о которых вы никогда не думали раньше.


Онлайн-шутер от первого лица с фантастической графикой, наполненным адреналином геймплеем и многим другим. Игра предлагает вам фантастический мир для исследования, а также разнообразное оружие с множеством вариантов настройки. Повышайте уровень своего персонажа, чтобы разнообразить игровой процесс. Почувствуйте атмосферу ролевого шутера.


Игра доступна в Steam и в настоящее время предлагает бесплатную модель с платными обновлениями и пакетами контента, которые вы можете купить один раз или подписаться, если это вам больше подходит.


Информация о модах
  • МОД 1
    • Тупые боты
    • После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть мод меню, в котором вы сможете включить бесконечные патроны. За использование мода вас могут забанить!
  • МОД 2
    1. ВИД С ДРОНА
    2. ХАК НА СТЕНУ
    3. ЦВЕТ ТЕЛА
    4. ЧАМЫ
    5. МЕНЮ МОДОВ

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 Теги темы: Шутер, Онлайн игры, Встроенный кэш

Скачать SHADOWGUN LEGENDS (Мод, тупые боты) v1.5.4 MOD APK

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Скачать SHADOWGUN LEGENDS (Мод, тупые боты) 1.1 ГБ Ссылка 2 1.1 ГБ

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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