SHADOWGUN LEGENDS (Мод, тупые боты) 1.5.4
Shadowgun Legends — самый многообещающий онлайн-шутер от первого лица на рынке. Он откроет для вас фэнтезийную вселенную с первоклассными перестрелками. Вы определенно не найдете более привлекательной стрелялки, чем эта.
Благодаря превосходной графике, захватывающему геймплею и новым механизмам управления и прокачки вы не сможете оторвать глаз от экрана. Играть в Shadowgun Legends — это то же самое, что играть во все ваши любимые шутеры от первого лица, но с множеством дополнительных функций и нововведений, о которых вы никогда не думали раньше.
Онлайн-шутер от первого лица с фантастической графикой, наполненным адреналином геймплеем и многим другим. Игра предлагает вам фантастический мир для исследования, а также разнообразное оружие с множеством вариантов настройки. Повышайте уровень своего персонажа, чтобы разнообразить игровой процесс. Почувствуйте атмосферу ролевого шутера.
Игра доступна в Steam и в настоящее время предлагает бесплатную модель с платными обновлениями и пакетами контента, которые вы можете купить один раз или подписаться, если это вам больше подходит.
- МОД 1
- Тупые боты
- После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть мод меню, в котором вы сможете включить бесконечные патроны. За использование мода вас могут забанить!
- МОД 2
1. ВИД С ДРОНА
2. ХАК НА СТЕНУ
3. ЦВЕТ ТЕЛА
4. ЧАМЫ
5. МЕНЮ МОДОВ
Скачать SHADOWGUN LEGENDS (Мод, тупые боты) v1.5.4 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.