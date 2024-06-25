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Survival 456 But It's Impostor (Мод, Unlocked)

Survival 456 But It's Impostor (Мод, Unlocked) 1.8.9

Неожиданные элементы и напряжение в каждом раунде
20
3
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Версия:
1.8.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Great Arcade Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 103 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 552

Survival 456 представляет собой захватывающее сочетание двух популярных концепций: народных игр, вдохновленных культовым фильмом "Challenge Survival 456", и динамичного геймплея, характерного для жанра самозванцев. Это уникальное сочетание позволяет игрокам окунуться в мир народных игр, которые когда-то были популярны среди детей, теперь в специальной мобильной версии. Несмотря на свою привычность и простоту в освоении, выжить до конца в Survival 456 - это настоящий вызов, который требует от игроков ловкости, стратегии и умения принимать быстрые решения.


Самозванец, внедренный в игровой процесс, добавляет элемент неожиданности и напряжения, превращая каждую игру в захватывающее приключение. Игроки будут испытывать острые ощущения и адреналин, стремясь остаться в живых и одержать победу. В Survival 456 каждый раунд становится уникальным и непредсказуемым, что делает игру захватывающей и волнующей.


В общем, Survival 456 предлагает захватывающее путешествие в мир народных игр и самозванцев, где игроки могут испытать адреналин и напряжение борьбы за выживание. Это идеальное сочетание простоты и сложности, которое подарит игрокам незабываемый опыт и массу эмоций.


Скриншоты

Информация о модах

  • Навязчивая реклама удалена
  • Все скины разблокированы
  • Неограниченное золото и бриллианты
 Теги темы: Unlocked

Скачать Survival 456 But It's Impostor (Мод, Unlocked) 1.8.9 взлом

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Скачать Survival 456 But It's Impostor (Мод, Unlocked) 103 Мб Ссылка 2 103 Мб

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