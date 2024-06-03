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Frontline Blaster (Мод, Режим бога)

Frontline Blaster (Мод, Режим бога) 2.9

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Enax Games
Версия:
2.9
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 162 Мб
id приложения:
com.enax.frontlineblaster
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
1 486

Frontline Blaster представляет собой тактический шутер, погружающий игроков в мир напряженных боев и стратегических решений. Игра привлекает своим разнообразием современного и передового оружия. От автоматических винтовок, идеально подходящих для средних дистанций, до снайперских винтовок, которые позволяют уничтожать врагов на больших расстояниях, каждое оружие имеет свои уникальные характеристики.


Дробовики предоставляют игрокам мощь в ближнем бою, в то время как пистолеты-пулеметы удивляют своей скоростью стрельбы. Гранаты и взрывчатка добавляют элемент неожиданности, позволяя игрокам уничтожать группы противников или разрушать укрытия. На поле боя также могут появляться специализированные оружия, такие как пламеметы или минометы. Благодаря возможности модификации, игроки могут индивидуализировать свое оружие, добавляя различные прицелы, глушители и другие аксессуары, чтобы лучше соответствовать их стилю игры и тактической стратегии.



Скриншоты

Информация о модах

Режим Бога, Тупой враг

 Теги темы: Режим бога

Скачать Frontline Blaster (Мод, Режим бога) 2.9 взлом

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Скачать Frontline Blaster (Мод, Режим бога)
162 Мб
Ссылка 2
162 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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