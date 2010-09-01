Версия:
0.910
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Lynnyk Oles
Обновлено:
Сегодня, 16:38
Возраст:
Требуется места:
≈ 164 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 781
Описание
Uncharted Island: Survival RPG (Мод, Бесплатные покупки) - Исследуйте остров и раскройте его секреты. Отправляйтесь в самостоятельное путешествие с этой новой приключенческой игрой от создателей Sleep Tight Macbeth. Путешествуйте по диким морям и ищите подсказки, чтобы найти сокровища вашего отца в таинственной стране, где странные звери бродят на свободе. Используйте свой ум, навыки и удачу, чтобы выжить. Откройте для себя странных зверей, исследуйте новый мир и найдите сокровища своего отца в этом приключенческом путешествии!
Игра, в которой обе ваши мечты сбываются! Охота за сокровищами, которая поможет вам раскрыть древние секреты, достаточные для того, чтобы удержать вас посреди океана на долгие годы.
Информация о модах
- Неограниченное здоровье
- Неограниченное количество Еды (Отсутствие Чувства Голода)
- Неограниченное количество воды (Отсутствие жажды)
- Неограниченные Деньги
- Ограниченная упаковка в магазине всегда доступна для покупки.
- Удалена Навязчивая РЕКЛАМА
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