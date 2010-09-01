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Uncharted Island: Survival RPG (Мод, Бесплатные покупки)

Uncharted Island: Survival RPG (Мод, Бесплатные покупки) 0.910

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Версия:
0.910
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Lynnyk Oles
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 164 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 781
Скриншоты
Описание

Uncharted Island: Survival RPG (Мод, Бесплатные покупки) - Исследуйте остров и раскройте его секреты. Отправляйтесь в самостоятельное путешествие с этой новой приключенческой игрой от создателей Sleep Tight Macbeth. Путешествуйте по диким морям и ищите подсказки, чтобы найти сокровища вашего отца в таинственной стране, где странные звери бродят на свободе. Используйте свой ум, навыки и удачу, чтобы выжить. Откройте для себя странных зверей, исследуйте новый мир и найдите сокровища своего отца в этом приключенческом путешествии!


Игра, в которой обе ваши мечты сбываются! Охота за сокровищами, которая поможет вам раскрыть древние секреты, достаточные для того, чтобы удержать вас посреди океана на долгие годы.


Информация о модах
  • Неограниченное здоровье
  • Неограниченное количество Еды (Отсутствие Чувства Голода)
  • Неограниченное количество воды (Отсутствие жажды)
  • Неограниченные Деньги
  • Ограниченная упаковка в магазине всегда доступна для покупки.
  • Удалена Навязчивая РЕКЛАМА
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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Uncharted Island: Survival RPG (Мод, Бесплатные покупки) v0.910 MOD APK

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Скачать Uncharted Island: Survival RPG (Мод, Бесплатные покупки) 164 Мб Ссылка 2 164 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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