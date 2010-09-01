Описание

Uncharted Island: Survival RPG (Мод, Бесплатные покупки) - Исследуйте остров и раскройте его секреты. Отправляйтесь в самостоятельное путешествие с этой новой приключенческой игрой от создателей Sleep Tight Macbeth. Путешествуйте по диким морям и ищите подсказки, чтобы найти сокровища вашего отца в таинственной стране, где странные звери бродят на свободе. Используйте свой ум, навыки и удачу, чтобы выжить. Откройте для себя странных зверей, исследуйте новый мир и найдите сокровища своего отца в этом приключенческом путешествии!





Игра, в которой обе ваши мечты сбываются! Охота за сокровищами, которая поможет вам раскрыть древние секреты, достаточные для того, чтобы удержать вас посреди океана на долгие годы.