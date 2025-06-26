Rise of Battlefield - это игра, которая приготовит вас к настоящей тотальной войне, позволяя вам командовать легендарными воинами из разных эпох и исторических периодов в армейских PvP-сражениях. В этой игре вам предстоит играть за рыцарей, самураев, викингов, османских солдат и многих других, каждый из которых обладает своими уникальными навыками и характеристиками.
Одной из ключевых особенностей Rise of Battlefield является возможность настройки своего героя. Вы можете выбирать снаряжение, улучшать навыки и разрабатывать стратегии сражения, чтобы сделать своего воина максимально эффективным на поле боя.
Игра также предоставляет возможность участвовать в армейских PvP-сражениях против реальных противников. Вы сможете совершать набеги на поля сражений, где ваша стратегия и навыки будут подвергнуты серьезному испытанию.
- Меню модов
- Золото впрыскивается
- Введенное серебро
- Enchante введено
- Удалена реклама
Информация : Вставляйте при каждом запуске игры, если хотите проще просто выйдите из игры и перезагрузитесь.
Скачать Rise of Battlefield: For Honor (Мод меню) v0.8 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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