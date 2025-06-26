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Rise of Battlefield: For Honor (Мод меню)

Rise of Battlefield: For Honor (Мод меню) v0.8

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Версия:
0.8
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
RAY Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 19:53
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 316 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 018
Описание

Rise of Battlefield - это игра, которая приготовит вас к настоящей тотальной войне, позволяя вам командовать легендарными воинами из разных эпох и исторических периодов в армейских PvP-сражениях. В этой игре вам предстоит играть за рыцарей, самураев, викингов, османских солдат и многих других, каждый из которых обладает своими уникальными навыками и характеристиками.


Одной из ключевых особенностей Rise of Battlefield является возможность настройки своего героя. Вы можете выбирать снаряжение, улучшать навыки и разрабатывать стратегии сражения, чтобы сделать своего воина максимально эффективным на поле боя.


Игра также предоставляет возможность участвовать в армейских PvP-сражениях против реальных противников. Вы сможете совершать набеги на поля сражений, где ваша стратегия и навыки будут подвергнуты серьезному испытанию.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Золото впрыскивается
  • Введенное серебро
  • Enchante введено
  • Удалена реклама

ИнформацияВставляйте при каждом запуске игры, если хотите проще просто выйдите из игры и перезагрузитесь.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Rise of Battlefield: For Honor (Мод меню) v0.8 MOD APK

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Скачать Rise of Battlefield: For Honor (Мод меню) 316 Мб Ссылка 2 316 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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