Описание

Gladiator Glory: Арена Дуэлей - Станьте величайшим гладиатором!

Тренируйте своих воинов, изучайте их навыки и используйте их, чтобы выжить. Развивайте свою крепость и постройте могущественную империю. И, когда придет время, вырваться из школы и бороться за свою судьбу. Станьте настоящим мастером стратегии и тактики в оригинальной тактической игре, действие которой происходит в Древнем Риме.





Управляйте четырьмя разными типами гладиаторов с уникальными способностями: воином, лучником, берсерком и прыгуном в высоту! Сражайтесь в жестоких битвах, получайте опыт и повышайте уровень, играя против других игроков в пошаговом режиме боя. Стань ничьим рабом, кроме самого себя, в этой замечательной игре в жанре тайм-менеджмент, действие которой происходит в Древнем Риме! Станьте непобедимым королем, заключая союзы с другими игроками и используя их для завоевания территорий с помощью войны, торговли или дипломатии.