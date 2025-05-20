Gladiator Glory: Арена Дуэлей (Мод, Бесплатные покупки) 1.4.3
Gladiator Glory: Арена Дуэлей - Станьте величайшим гладиатором!
Тренируйте своих воинов, изучайте их навыки и используйте их, чтобы выжить. Развивайте свою крепость и постройте могущественную империю. И, когда придет время, вырваться из школы и бороться за свою судьбу. Станьте настоящим мастером стратегии и тактики в оригинальной тактической игре, действие которой происходит в Древнем Риме.
Управляйте четырьмя разными типами гладиаторов с уникальными способностями: воином, лучником, берсерком и прыгуном в высоту! Сражайтесь в жестоких битвах, получайте опыт и повышайте уровень, играя против других игроков в пошаговом режиме боя. Стань ничьим рабом, кроме самого себя, в этой замечательной игре в жанре тайм-менеджмент, действие которой происходит в Древнем Риме! Станьте непобедимым королем, заключая союзы с другими игроками и используя их для завоевания территорий с помощью войны, торговли или дипломатии.
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.