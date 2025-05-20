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Gladiator Glory: Арена Дуэлей (Мод, Бесплатные покупки)

Gladiator Glory: Арена Дуэлей (Мод, Бесплатные покупки) 1.4.3

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Версия:
1.4.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Progress Games CY
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 16:31
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 76 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 751
Скриншоты
Описание

Gladiator Glory: Арена Дуэлей - Станьте величайшим гладиатором!

Тренируйте своих воинов, изучайте их навыки и используйте их, чтобы выжить. Развивайте свою крепость и постройте могущественную империю. И, когда придет время, вырваться из школы и бороться за свою судьбу. Станьте настоящим мастером стратегии и тактики в оригинальной тактической игре, действие которой происходит в Древнем Риме.


Управляйте четырьмя разными типами гладиаторов с уникальными способностями: воином, лучником, берсерком и прыгуном в высоту! Сражайтесь в жестоких битвах, получайте опыт и повышайте уровень, играя против других игроков в пошаговом режиме боя. Стань ничьим рабом, кроме самого себя, в этой замечательной игре в жанре тайм-менеджмент, действие которой происходит в Древнем Риме! Станьте непобедимым королем, заключая союзы с другими игроками и используя их для завоевания территорий с помощью войны, торговли или дипломатии.


Информация о модах

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Gladiator Glory: Арена Дуэлей (Мод, Бесплатные покупки) v1.4.3 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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