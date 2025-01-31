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Вершины гольфа / Golf Peaks

Вершины гольфа / Golf Peaks 3.61

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Версия:
3.61
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Afterburn
Категория:
Головоломки / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 050
Скриншоты
Описание

Вершины гольфа / Golf Peaks - Эта игра предназначена для игроков в гольф, но не только для игроков в гольф. Набирайте больше очков, поднимаясь в горы, потому что если вам придется остановиться, вы проиграете.


Если вы любите гольф, то вам нравится играть в гольф и вообще играть в головоломки. Golf Peaks — увлекательная и сложная игра, в которую легко освоить, но трудно освоить. Это игра, которую вы так долго ждали! Играйте в одиночку или с друзьями — или даже соревнуйтесь с другими игроками со всего мира! Загрузите APK-файл Golf Peaks прямо сейчас и начните играть по-новому!


Информация о модах

Полная игра, исправлено

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Скачать Вершины гольфа / Golf Peaks v3.61 MOD APK

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Скачать Вершины гольфа / Golf Peaks 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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