Описание

Вершины гольфа / Golf Peaks - Эта игра предназначена для игроков в гольф, но не только для игроков в гольф. Набирайте больше очков, поднимаясь в горы, потому что если вам придется остановиться, вы проиграете.





Если вы любите гольф, то вам нравится играть в гольф и вообще играть в головоломки. Golf Peaks — увлекательная и сложная игра, в которую легко освоить, но трудно освоить. Это игра, которую вы так долго ждали! Играйте в одиночку или с друзьями — или даже соревнуйтесь с другими игроками со всего мира! Загрузите APK-файл Golf Peaks прямо сейчас и начните играть по-новому!