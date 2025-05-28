android-1.ru / Игры / На русском / Evo Explores
Evo Explores

Evo Explores 1.5.5.12

2
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.5.5.12
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Stampede Games
Категория:
На русском / Головоломки / Платные
Обновлено:
Сегодня, 15:44
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 51 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 062
Скриншоты
Описание

Evo Explores — это игра-головоломка, которая вращается вокруг путешествия Эво, когда он находит странную планету под названием Байт со множеством странных реликвий. Эти монументы не подчиняются законам физики и могут вращаться по желанию игрока. В то же время многие операционные механизмы не то, чем кажутся, поэтому вам следует проявить свою изобретательность, чтобы пройти сложные уровни. История Evo Explores вращается вокруг персонажа, который любит приключения, Эво, и в своем путешествии он побывал на многих разных планетах. Однажды он остановился на планете под названием Байт, и это преподнесло ему много сюрпризов, когда там было больше особых вещей, чем предыдущий опыт. Итак, отправляйтесь в руины планеты и узнайте, какие механизмы используются в каждой локации.


Игроки будут наблюдать за игрой с трехмерной точки зрения, и они могут изменить перспективу в любое время, когда захотят, вращаясь и двигаясь в фиксированном направлении. В то же время управлять персонажем не так уж сложно, когда вам нужно добраться до нужной вам позиции, чтобы персонаж мог добраться туда сам. Конечно, этот ход затруднен из-за особого механизма планеты Байт, когда все, что вы наблюдаете с одной точки зрения, не обязательно правильно.



Информация о модах

Полная версия разблокирована

Показать полностью

Скачать Evo Explores v1.5.5.12 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Evo Explores 51 Мб Ссылка 2 51 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Cooking Dash (Мод, Много денег)
Cooking Dash (Мод, Много денег)
Version: 2.22.4
Idle Monster TD: Evolved (Мод, 1 Удар)
Idle Monster TD: Evolved (Мод, 1 Удар)
Version: 75.0.1
Галактические колонии (Мод, Бесплатные награды)
Галактические колонии (Мод, Бесплатные награды)
Version: 1.42
Farm Driver (Мод, Много звезд)
Farm Driver (Мод, Много звезд)
Version: 0.0.12
Cat Museum (Мод, Unlocked)
Cat Museum (Мод, Unlocked)
Version: 1.3.0
cонные площади / Sleepy Squares (Мод, Без рекламы)
cонные площади / Sleepy Squares (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.5
The Walking Zombie: Dead City (Мод меню)
The Walking Zombie: Dead City (Мод меню)
Version: 2.65
Land of Legends: Divine Town (Мод, Много энергии)
Land of Legends: Divine Town (Мод, Много энергии)
Version: 1.27.0

Отзывы о Evo Explores


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив