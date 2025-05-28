Описание

Evo Explores — это игра-головоломка, которая вращается вокруг путешествия Эво, когда он находит странную планету под названием Байт со множеством странных реликвий. Эти монументы не подчиняются законам физики и могут вращаться по желанию игрока. В то же время многие операционные механизмы не то, чем кажутся, поэтому вам следует проявить свою изобретательность, чтобы пройти сложные уровни. История Evo Explores вращается вокруг персонажа, который любит приключения, Эво, и в своем путешествии он побывал на многих разных планетах. Однажды он остановился на планете под названием Байт, и это преподнесло ему много сюрпризов, когда там было больше особых вещей, чем предыдущий опыт. Итак, отправляйтесь в руины планеты и узнайте, какие механизмы используются в каждой локации.





Игроки будут наблюдать за игрой с трехмерной точки зрения, и они могут изменить перспективу в любое время, когда захотят, вращаясь и двигаясь в фиксированном направлении. В то же время управлять персонажем не так уж сложно, когда вам нужно добраться до нужной вам позиции, чтобы персонаж мог добраться туда сам. Конечно, этот ход затруднен из-за особого механизма планеты Байт, когда все, что вы наблюдаете с одной точки зрения, не обязательно правильно.



