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Land of Legends: Divine Town (Мод, Много энергии)

Land of Legends: Divine Town (Мод, Много энергии) 1.21.0

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Скачать (160 Мб)
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Версия:
1.21.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Qumaron
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 583

Land of Legends — это захватывающая игра, действие которой развертывается в магическом мире, наполненном мифами и легендами Олимпа. Игроки в роли Софии и Джека начинают свое путешествие с целью построить и развить собственную землю, превратив её в процветающую ферму и воссоздав былое величие древней цивилизации.


В игре вы встретите уникальных животных, вдохновленных мифологическими существами, которых можно взять под свой уход и которые помогут вам в развитии фермы. Игра предлагает глубокий и разносторонний игровой процесс, сочетающий элементы сельского хозяйства, стратегии и приключений.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Неограниченная энергия

МОД 2

  • Вы можете получать ежедневный бонус без просмотра рекламы;
  • Увеличено вознаграждение за просмотр рекламы.
 Теги темы: Много энергии, фермы

Скачать Land of Legends: Divine Town (Мод, Много энергии) 1.21.0 взлом

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MOD V1 160 Мб MOD V1 (Ссылка 1) 160 Мб

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Отзывы о Land of Legends: Divine Town (Мод, Много энергии)


Комментарии (3)
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Екатерина
Екатерина 11 декабря 2023 12:46
Не работает, вылетает при загрузки
0
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Весёлый лис
Весёлый лис 18 июля 2023 11:48
Добрый день! Будьте добры, проверьте мод на Land of Legends. Он не работает. Даже если заработать энергию, она не прибавляется.
0
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Незнайка
Незнайка 1 марта 2023 17:15
Мод на энергию не работает.
+3
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