Land of Legends: Divine Town (Мод, Много энергии) 1.21.0
Версия:
1.21.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Qumaron
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:54
Возраст:
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 583
Land of Legends — это захватывающая игра, действие которой развертывается в магическом мире, наполненном мифами и легендами Олимпа. Игроки в роли Софии и Джека начинают свое путешествие с целью построить и развить собственную землю, превратив её в процветающую ферму и воссоздав былое величие древней цивилизации.
В игре вы встретите уникальных животных, вдохновленных мифологическими существами, которых можно взять под свой уход и которые помогут вам в развитии фермы. Игра предлагает глубокий и разносторонний игровой процесс, сочетающий элементы сельского хозяйства, стратегии и приключений.
Информация о модах
МОД 1
- Неограниченная энергия
МОД 2
- Вы можете получать ежедневный бонус без просмотра рекламы;
- Увеличено вознаграждение за просмотр рекламы.
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