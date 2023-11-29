Land of Legends — это захватывающая игра, действие которой развертывается в магическом мире, наполненном мифами и легендами Олимпа. Игроки в роли Софии и Джека начинают свое путешествие с целью построить и развить собственную землю, превратив её в процветающую ферму и воссоздав былое величие древней цивилизации.





В игре вы встретите уникальных животных, вдохновленных мифологическими существами, которых можно взять под свой уход и которые помогут вам в развитии фермы. Игра предлагает глубокий и разносторонний игровой процесс, сочетающий элементы сельского хозяйства, стратегии и приключений.