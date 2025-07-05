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Наступает смерть! (Мод, Много денег)

Наступает смерть! (Мод, Много денег) v2.1.1

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Версия:
2.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Lion Studios
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 12:37
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 96 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 749
Описание

В Death Incoming! игроки берут на себя захватывающую роль Мрачного Жнеца, чья задача — встретиться с различными персонажами, столкнувшимися с неизбежной смертью. Игроки должны обнаруживать и взаимодействовать с объектами в окружающей среде, чтобы ускорить процесс смерти персонажей. Каждый уровень представляет собой долгое и увлекательное путешествие, включая разблокировку различных видов кос, каждая из которых имеет свой уникальный дизайн.


В роли Мрачного Жнеца игрокам предстоит наблюдать за окружающей средой и находить способы взаимодействия с объектами, чтобы ускорить процесс смерти. В игре много тщательно подготовленных сред с разнообразными объектами, каждый из которых представляет собой головоломку, требующую логического мышления и смекалки.


Игроки могут свободно взаимодействовать с объектами и персонажами, определяя ход событий и решая сложные головоломки. Например, можно управлять ножницами, чтобы разрезать определенные объекты или управлять порядком действий для достижения желаемого результата. Death Incoming! предлагает захватывающий и уникальный игровой опыт, где каждый уровень становится увлекательным вызовом для игроков.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

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Важно знать перед установкой

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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