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Survivor Z: Добыча и Выживание (Мод, Много патронов)

Survivor Z: Добыча и Выживание (Мод, Много патронов) 0.2.2

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Версия:
0.2.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Homa
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:01
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 356
Скриншоты
Описание

Survivor Z: Zombie Games — это интенсивный шутер с элементами выживания, где игроки погружаются в опасный мир, наполненный зомби. С низкополигональной графикой, игра предлагает эстетику, которая хорошо сочетается с мрачной и напряжённой атмосферой городской среды. Протагонист этой игры — не просто выживший, а человек, стремящийся найти других оставшихся в живых и создать для них безопасное убежище.


В игре Survivor Z игроки выполняют миссии разведки, борются с волнами мутантов и ищут жизненно важные ресурсы. Каждая успешная операция не только приносит необходимые припасы, но и открывает новые возможности для развития и укрепления базы. Это позволяет игрокам строить более защищённые и функциональные укрытия, что критически важно для выживания в условиях постоянной угрозы.


Сложные испытания и задания в игре требуют от игроков не только быстрой реакции и умения обращаться с оружием, но и стратегического планирования. Подготовка к каждому новому рейду является неотъемлемой частью игрового процесса, поскольку правильная стратегия и выбор экипировки могут значительно повысить шансы на успех.


Информация о модах
  • Множитель урона (включайте перед входом в бой)
  • Неограниченное количество боеприпасов
  • Бесплатная покупка в приложении
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Зомби игры на Андроид
Зомби игры на Андроид
 Теги темы: Много патронов, Зомби

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Скачать Survivor Z: Добыча и Выживание (Мод, Много патронов) 154 Мб Ссылка 2 154 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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